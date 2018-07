Trascender y proyectarse con pinceladas y versos

Libertador General San Martín y alrededores, las Yungas, la selva, o como quiera llamarse a esta parte de nuestra provincia, que se caracteriza por la calidez, fue protagonista hace unos días de una jornada muy especial en el teatro Mitre.

Es que desde la mañana y hasta la noche, se adueñaron de los altos del coliseo y la plaza Ricardo Vilca, los sueños creadores de artistas plásticos consagrados, y noveles, de las letras, y artesanos que eligen este camino buscando distintos rumbos, el de la producción, el de la relajación, el de la pasión, el hobbie, etc.

Lo cierto es que el público capitalino pudo apreciar la movida artística que desde hace muchos años es muy fuerte en la región.

La plástica

El movimiento de artistas plásticos es sumamente rico y cuenta un gran número de pintores y escultores que eligen desarrollar su arte desde este lugar, un poco alejado de los centros. La actitud, el empeño, y la proyección, les ha permitido llegar a grandes salones, a la Casa de Jujuy en Buenos Aires, y hacer sentir fuera de los límites de las Yungas la calidad y trascendencia de sus obras.

Por eso en las salas "Mallagray", "Pastor Monzón Titicala" y "Medardo Pantoja", que rodean a la sala para las artes escénicas ("Raúl Galán"), en el primer piso del teatro, la imagen visual fue una maravilla. Nos encontramos con obras de artistas plásticos de los más diversos, que muestran distintas tendencias y trayectorias, y además muestras colectivas de este año y del año pasado organizadas por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Libertador. Las muestras colectivas fueron "Postales de mi ciudad", que bajo este tópico convocó a los artistas y se completó con cuadros que ilustran esquinas, rincones y grandes paisajes de Libertador; y la de este año es "Historias de un Camino Fecundo", integrada por zapatos intervenidos.

Se incluyeron cuadros de Virginia Prieto, Elizabet Zapata, Maitén Soruco, Cristian Mendieta, Patricia Abán, Julieta Caorlín (ganadora del último Salón de Pintores de Ledesma), Mirta Contreras, Daniel Dorado (uno de los seleccionados en el último Salón de Dibujos y Grabados de Jujuy de este año), Mabel Flores, Juan Ramírez, Soledad Ochoa, Juan Aliaga, Miguel Ángel Castro, Yedelmira Rosaria Viltes (también escritora destacada de la ciudad) y Cecilia Espinoza (artista de trascendencia nacional).

Literatura

Los cuadros estuvieron acompañados de poesías y otros textos de autores diversos. Cabe mencionar que la movida literaria también es de gran trascendencia por esta zona, teniendo en cuenta la cantidad de escritores y poetas prolíferos, y la existencia desde hace 25 años del trabajo sostenido y fundamental del Grupo Grada. Todo esto se vio reflejado en obras impresas que se lucieron en las paredes de las salas de exposición, de María Murillo, Silvia Moya, Francisco Romano Pérez, Lidia Sánchez de Nozieres, y Nancy Olivera.

Artesanías

Los artesanos de dos grupos importantes de Libertador, se apostaron con sus producciones (tejidos, carteras, adornos con materiales regionales, caña, madera, etc.) en la plaza seca Ricardo Vilca, que se ubica en el lateral del coliseo, durante todo el día.

Finalmente en la sala mayor del Teatro Mitre, se presentaron los artistas de la música y la danza que formaron parte de este colectivo cultural tan rico que llegó a la capital. Por allí pasarpon brillando los sones del maestro Juan Salas y su Trío, con lo mejor del dos por cuatro; y se proyectó el video clip del Himno Nacional Argentino, que versionaron e ilustraron artistas de Libertador.

También actuaron en este emblemático tablado, la Banda de Música Municipal que se formó durante la actual gestión del intendente Oscar Jayat, el Ballet Folclórico Municipal, el Coro Municipal, la coplera Carmen Salas, grupo Chamiza (folclore), grupo Encuentro (folclore), Timbal Timbal (de ritmo tropical), el grupo de danzas caribeñas del profesor Roberto Valente, y el Pim Pim a cargo de la Comunidad Aborigen "Hermanos Unidos".

Así pasó la visita del Colectivo Cultural de Libertador por el teatro Mitre, gracias a la iniciativa de la directora de Cultura, Yudith Serrano, con el aval del intendente, Oscar Jayat, y el apoyo rotundo del Ministerio de Turismo y Cultura de Jujuy y su dirección de Cultura, a cargo de Federico Posadas y Luis Medina Zar.

Salmaj y C.Top, calidad y diseño en manos femeninas

Recorriendo la exposición de artesanías, nos detuvimos en un espacio donde nos encontramos con Viviana Rodríguez y Carolina Carignan. Ambas encontraron en las artesanías una vía de escape placentera y también de ingresos extras. Con el tiempo este pasatiempo con algo de réditos comienza a moldearse en el sueño del negocio propio. Y es que ambas eligen los mejores materiales para sus trabajos, y ponen su creatividad.

“En esta oportunidad mostré cuadros con distintas técnicas, tanto en bordado mexicano, como el agujado en fieltro”, nos explica Viviana, quien eligió el nombre de Salmaj para identificar sus trabajos. “Trato de buscar lanas naturales. El fieltro es de lana de oveja, teñido por gente de San Francisco”, cuenta.

En su stand se encuentran cuadros, adornos decorativos, objetos de diseño para el hogar, y prendas con un diseño muy exquisito. “Busco telas muy autóctonas como ser aguayo, picote, etc., para hacer cuadros, lámparas, pashminas, bufandas bordadas con lana de llama, caminos de mesa, pie de cama, todo bien artesanal y sedificada”, nos cuenta. Los materiales en tela los consigue en el norte de la provincia y la lana de San Francisco. “Busco que los productos sean delicados”, concluyó.

Por su parte, Carolina Carignan comenzó a dedicarse a la creación de carteeras, cuando en una oportunidad a punto de salir de vacaciones, se fabricó un matero con restos de materiales de la escuela de una de sus hijas. “Me resultó grato y cuando volví de vacaciones empecé”, dice. Aprendió sola y se perfecciona sola, pero aspira a poder realizar un curso de marroquinería a mano en Buenos Aires. Ella eligió el nombre de C.Top para sus productos, y en la zona ya es muy conocida. “Mi marca tiene aproximadamente diez años. Primero estuve vendiendo algunos años sin promocionar demasiado mi trabajo, porque hasta que no me sentí segura no lo hice”, asegura. Forma parte del grupo Almas Puras, con que el que expuso por primera vez en una Navidad en centro de Visitantes. Hace bolsos, carteras, materos, riñoneras, sobre para fiestas, con una combinación muy especial de materiales de primera calidad. Asegura que sus carteras soportan todo,y que cada material que va a utilizar, primero lo prueba.