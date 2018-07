Volvieron a la pantalla para festejar su cumpleaños 58 y dieron un mensaje de vida

Las Trillizas de Oro volvieron a la televisión, al programa “Mañanas Nuestras” de KZO Entertaiment, que conducen, en el día de su cumpleaños número 58 y dieron un mensaje de vida, a pocos días del fallecimiento de la hija de María Eugenia.

“Volver al programa era bárbaro hacerlo hoy, el día de nuestros cumpleaños”, dijo primeramente María Eugenia, quien perdió a su hija Geñi de 32 años, víctima de un cáncer que no pudo librar. “Tuve mucho apoyo de la gente a través de las redes sociales, hay mucha gente que pasó por lo que estoy pasando yo, asi que me ayuda mucho”, comentó con gran entereza.

“Como yo le decía a mi marido, esta es una nueva etapa que nos toca vivir, con mucho amor, con ella que nos va a dar toda la fuerza del mundo para seguir bien con nuestros nietos y mi yerno que es un amor. Estoy muy bien muy acompañada por ellas (sus hermanas), porque a mí esta vez me pasó una cosa individual, me tocó a mí, fuerte, sola –comentó refiriéndose a que siempre comparten muchas cosas las tres-, y nunca me sentí sola”.

“Por suerte compartimos cumpleaños siempre”, continuó y María Laura entonces hizo un aporte muy valioso: “En familia lo triste se divide y la celebración se multiplica, así que vamos a estar bien” y entonces contó que toda la familia estuvo compartiendo 48 horas en casa de María Eugenia, junto a sus hijos, nietos, y la madre de ellas conteniéndose y compartiendo cosas. Por eso “a vos que me estás escuchando , tengo que decirte que inviertan, inviertan en familia, sólo en eso”.

Es la forma de salir de los tiempos tristes y difíciles.