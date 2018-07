Celebran misa en defensa de toda la vida

En coordinación con la Conferencia Episcopal Argentina de defender toda vida desde la concepción hasta la muerte natural, ayer se llevó a cabo una misa concelebrada en el Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, donde también se encuentra la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, a cargo de los obispos de la Diócesis de Jujuy y Prelatura de Humahuaca.

Esta misa se hizo en consonancia con la realizada a la misma hora en la Basílica de Luján, concelebrada por los obispos del país, mientras que quienes no pudieron asistir por agenda o por ser de diócesis lejanas como la nuestra, hicieron similares consagraciones a la Virgen patrona de la Argentina.

En el Santuario de Río Blanco estuvieron presentes para renovar toda esperanza y volver a decir lo que vale toda vida el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, y el obispo coadjutor de Humahuaca, Félix Paredes Cruz.

En referencia a la consagración de toda Argentina a María por el tema de la Vida, Fernández indicó que "los obispos hemos convocado una reunión central desde la capital de la fe del país, al que van tantos peregrinos como la primera advocación por ser patrona de la Argentina".

Explicó que en ese lugar, "por domingo, se producen alrededor de cuatrocientos bautismos, por lo que Luján es un santuario de vida y hemos querido hacer este gesto para pedir por lo que nosotros creemos que es importante, que es defender toda vida desde la concepción hasta la muerte natural, utilizando las herramientas que nos dejó Jesús que es la oración. Y por eso, rezar para pedir a Dios que esclarezca la mente de quienes tienen que tomar decisiones, y sobre todo que acompañen la vida de las mujeres, de las familias y sepamos apreciar la vida que viene de Dios".

Asimismo, el obispo diocesano recordó que "la situación del país no es fácil, y nosotros siempre hemos querido unir este tema de la vida por nacer, que parece que a veces lo único que los que miran de afuera dicen que nos interesa sólo eso, y no es así, nos interesa la vida en todas sus etapas, como la de los niños pobres, la vida de los que no tienen trabajo, la vida de los ancianos que muchas veces no les alcanza para comprar los remedios. Cada ser humano es infinitamente valioso a los ojos de Dios porque Jesús ha dado la vida por nosotros, y para que esa chispa de vida que nos dio al crearnos no perezca, sino alcance el destino de gloria que Dios trazó para cada uno. Nuestra existencia no es para el cementerio, para la muerte, sino para la vida. Entonces, los que apreciamos este regalo de Dios, queremos cuidarlo", resaltó Fernández.

Un tema para distraer

OBISPOS / FERNÁNDEZ Y PAREDES CRUZ INGRESANDO AL SANTUARIO AYER.

Por su parte, el obispo coadjutor de Humahuaca, Félix Paredes Cruz, refiriéndose al proyecto sobre el aborto, dijo que “habíamos dicho desde un principio que este no era un problema principal para debatir en el país, sino que habían otras cosas importantes. Por lo tanto esto me parece que la clase política o nuestros dirigentes lo impusieron para distraernos de otros aspectos mucho más importantes en el país”, opinó. Asimismo, señaló que “en la Iglesia argentina estamos preocupados por este tema del debate que se realiza en torno a la vida o la muerte. Nosotros como Iglesia siempre vamos a apostar por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y es por eso que este día que convocamos es para hacer un momento de serenidad, para que los cristianos asumamos con mayor compromiso la defensa de la vida”.

En relación a cómo se vive este tema en la Prelatura, el obispo coadjutor detalló que “los grupos de nuestras parroquias están consustanciados con esta problemática, pero a nivel Prelatura hay una concepción más cultural en defensa de la vida, es decir que no está tan instalado este tema del aborto porque naturalmente la familia defiende la vida”.