“El horizonte corto de la radio es muy malo”

¿En qué situación se encuentra actualmente la radio?

La radio está sufriendo una tormenta perfecta. Se trata de una serie de situaciones negativas que se están dando todas juntas. Realmente está viviendo una enorme crisis.

¿Cuáles son esos factores negativos?

El primero es el achicamiento de su participación en la torta publicitaria. La radio en general, cuando hablamos de algunos años atrás, era a quién las empresas le dedicaban la menor porción. Pero en los últimos años aparecieron con una fuerza avasalladora los medios digitales que están siendo quienes absorben partes muy importantes de las inversiones publicitarias. Hablamos de Google, Facebook, Yahoo y las aplicaciones, entonces para todo el mundo se achica su participación publicitaria, también para la televisión, la gráfica y la radio que ya tenía una participación menor. Entonces, por un lado menor participación publicitaria, por otro lado, el Estado que achica sus inversiones publicitarias, lo hace el Gobierno Nacional y en general lo están haciendo también los gobierno provinciales porque hay un deterioro dramático de la situación económica. El Estado hace además otra cosa, que es una utilización política de la pauta publicitaria, eso también lo sufren las emisoras que hacen un periodismo más independiente. Esto pasa tanto a nivel nacional como provincial, dónde los Gobiernos eligen muy cuidadosamente a quién darles la pauta.

¿Cuál es el horizonte de la radio en Jujuy?

El horizonte corto es muy malo. Porque hay un deterioro económico del país en general enorme y lo veo en Jujuy también. En Jujuy ahora la gente dice se alegra porque puede transitar por las rutas que ya nadie las corta, pero ¿la situación económica? No nos alcanza para comer. Y si no nos alcanza ni para comer se perjudican todos los negocios y también la radio. La publicidad es algo que las empresas empiezan a limitar cuando tienen problemas. Lamentablemente hoy el panorama del corto plazo es muy malo para la radio como medio y para sus trabajadores. Pero simplemente con que la tendencia económica y social cambie y vuelva a revitalizarse el comercio interno ya va a aparecer gente que tiene que vender y para ello tiene que hacer publicidad. Y quienes hacen radio tendrán que estar atentos para ver en qué pueden participar.

¿Cómo es la relación entre los jóvenes y la radio?

Las generaciones más nuevas le están dando un poco la espalda a la radio. Prefieren escuchar música en Spotify, YouTube o en cualquier otra plataforma y escuchan menos radio. Cuando los jovencitos o adolecentes de algunas generaciones atrás escuchaban música en la radio.

Está perdiendo oyentes….

Está perdiendo oyentes pero todavía la radio tiene una cantidad de seguidores apreciable, pero en algunos segmentos los está perdiendo. Lo que la radio no está sufriendo tanto es el avance tecnológico, muchos creían que la radio moriría pero fue todo lo contrario. Ahora hay radios online que antes no existían y los programas de radio tienen su cuenta en Facebook y transmiten en vivo. Entonces, la radio se va ubicando en ese panorama de nuevas tecnologías.

¿Está encontrando nuevas formas?

Sí, algunos encuentran. El problema es encontrar que esos nuevos formatos y plataformas puedan ser comercializados. Si tengo una radio y la pauta publicitaria que tengo no se incrementa cuando transmito un fragmento de la entrevista que hice por Facebook Live, pero no es la tecnología la que está perjudicando a la radio, hay cuestiones de tipo económico. Además hay empresarios inescrupulosos que han adquirido radios, a nivel nacional, y cuando la situación económica no benefició a esas empresas que generalmente no vienen del mundo de la radio, las abandonan y también dejan a los trabajadores a la buena de Dios, y eso es lo que lamentablemente está perjudicando. Por todo esto es que yo hablo de la tormenta perfecta. Este es un panorama muy negativo pero guardo la expectativa, que como en otros años, la cosa cambie porque el país tiene posibilidades y tiene gente que pudo hacerlas cosas que quería hacer.

¿Es muy costoso montar un estudio propio?

Un periodista puede grabar sus columnas o producciones para su programa de radio o un locutor puede grabar documentales o comerciales en su propia casa con relativamente poco dinero. Una placa de audio cuesta $ 6.000 que para algunos puede ser barato y para otras personas inalcanzable, un buen micrófono cuesta entre 4 y 5 mil pesos. Pero existen también programas para editar y para extraer audios de la web que son gratuitos.