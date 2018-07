Michael Bublé contó cómo vivió el día que se enteró que su hijo tenía cáncer

El cantante Michael Bublé, esposo de la actriz Luisana Lopilato, abrió su corazón por primera vez y habló de la dura situación que la familia afrontó cuando su hijo mayor Noah de 4 años fue diagnosticado con cáncer de hígado.

“Estuve en el infierno”, le dijo el canadiense al diario Herald Sun. “No me gusta contar los detalles, ni siquiera a mis amigos, porque me duele mucho. Es mi hijo. Es un superhérore, él no necesita que cuente lo que pasó una y otra vez, pero yo estuve en el infierno y hasta creo que el infierno es un lindo lugar comparado a cómo hemos estado nosotros”, explicó.

El cantante de 42 años confesó que pensó que “nunca volvería a la música”. “La familia es lo que importa: la salud de mis hijos, la relación con ellos, mi esposa, mi fe- todo eso está en primer lugar”, aseguró emocionado.

"yo estuve en el infierno y hasta creo que el infierno es un lindo lugar comparado a cómo hemos estado nosotros"

Y con respecto al presente de su hijo Noah dijo, “es cáncer así que obviamente hay que controlarlo pero yo no volvería a trabajar si él no estuviese bien”, explicó el futuro padre una nena acerca del tratamiento que atravesó Noah Bublé y que terminó en marzo de 2017.

Hacer frente esta dura situación con su otro hijo Elias y su mujer Luisana le ha dado una nueva perspectiva en la vida al intérprete.

“Ahora no tengo miedo. Mientras estaba en el hospital con Noah pensaba ´¿estaba preocupado por esta mier...?´. En un segundo lo vi todo tan claro”, expresó el artista.