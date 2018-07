Barrio 9 deJulio, escenario del acto capitalino

En esta capital, la celebración central de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia tuvo lugar en el barrio 9 de Julio, tal cual lo viene realizando el intendente Raúl Jorge desde hace ya once años, con el fin de descentralizar los festejos cívicos y compartir junto a los vecinos de los barrios estas fechas tan importantes para la Patria.

La concejal Patricia Moya adelantó que al Nido del barrio 9 de Julio se le impondrá el nombre de “Obispo Marcelo Palentini”.

"Estamos presentes, como hace más de diez años, acompañando al barrio 9 de Julio y a vecinos del sector de Campo Verde, celebrando los 31 años del barrio y compartiendo esto que debería ser un día de reflexión acerca de la Patria. Hoy la Patria nos llama a unirnos, a aportar las mejores ideas, a participar del trabajo mancomunado para que podamos salir de una situación difícil, la cual estamos atravesando por cuestiones de la economía, que bajo ningún punto de vista tiene que significar bajar los brazos", manifestó el intendente antes de comenzar el acto.

El mismo fue encabezado por el titular del Ejecutivo municipal, a quien acompañó el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, miembros del gabinete municipal, concejales y autoridades vecinalistas.

Luego del acto protocolar de rigor, hicieron uso de la palabra el presidente del centro vecinal, Agustín Romero, Aguiar y el intendente Jorge.

Romero agradeció en su discurso al intendente por las obras que se están haciendo en el barrio y saludó el acompañamiento de Lisandro Aguiar y a la Dirección de Participación Ciudadana.

Por su parte, el concejal saludó a todos los vecinos, autoridades presentes y, en especial, a los abanderados de las instituciones educativas por portar las banderas nacionales y de la Libertad Civil en esta fecha tan especial.

Destacó los importantes cambios que ha experimentado el barrio "gracias a la gestión conjunta del gobierno municipal, los vecinos y a los importantes aportes y apertura de los gobiernos provincial y nacional que permitieron la construcción del Nido y las obras de cordón cuneta y pavimento que ya llegan a la escuela Legado Belgraniano".

"Que este día de la Patria nos encuentre siempre unidos trabajando por los vecinos de la ciudad", concluyó Aguiar.

A su turno, el intendente se refirió en su discurso a la importancia que tienen los actos patrios para la identidad, ya que constituyen "una invitación a la reflexión sobre las cosas que nos unen como argentinos, como jujeños y como vecinos, y para transmitir esos valores a las próximas generaciones".

En su discurso, el jefe comunal anunció que este año, por una decisión conjunta entre el gobierno municipal y el Gobierno provincial, los actos centrales del 23 de agosto se volverán a realizar en avenida Forestal, de Alto Comedero.

En este sentido, explicó que la política pública de descentralización de las fechas patrias, por la cual cada acto cívico es llevado al barrio correspondiente, sirve para "compartir junto a los vecinos de los barrios estas fechas de reflexión, y representa el compromiso de las autoridades para seguir trabajando por una ciudad que crece".

"Los actos patrióticos tienen que ver con nuestra identidad y nuestro país, y con Jujuy que es una ciudad mártir, heroica, que ha dejado la sangre por la libertad y la independencia. No deben pasar desapercibidos en los feriados. Lo peor que le puede pasar a un país es perder su identidad, y eso empieza por no recordar las fechas patrias o por no recordar a los que dieron sus vidas por nuestra Independencia. Así que a recordar este día que nos hace más jujeños y más argentinos", finalizó.