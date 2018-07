Reclaman el pago de adicionales que no cobran desde diciembre del año pasado

LA QUIACA (Corresponsal) Un centenar de efectivos policiales que cumplen adicionales en bancos y eventos de esta ciudad, no cobran esos servicios desde diciembre del 2017.

Según denunciaron varios de los efectivos, quienes solicitaron no ser identificadas a los efectos de que no se tome represalias.

“Desde diciembre nos adeudan sabemos esos pagos son de contado pero nadie nos sabe explicar que pasa con los fondos, al año pasado pagaron pero con tres meses de retraso, ahora con la difícil situación económica que atravesamos no hay ningún pago” señalaron.

El atraso no sólo comprende a efectivos de La Quiaca. Incluye a uniformados de pueblos vecinos como Abra Pampa, Santa Catalina entre otros, por ejemplo, que llegan a la ciudad norteña a efectuar estos adicionales que no pueden realizar en sus lugares de origen.

Según señalaron, los efectivos siguen concurriendo a las torres "pero no cubren los puestos". De acuerdo a lo indicado por familiares de los policías, "esto quiere decir que sólo van a actuar si se registra algún incidente".

Recalcaron que por el servicio no solo no cobran sino que no reciben alimentos o alguna bebida, por eso es que reclaman el pago de esta plata que le están debiendo.

También añadieron que el servicio les demanda una dedicación casi exclusiva y que el salario por adicionales es un importante ingreso para la familia policial.

Además, indicaron que no se trata de un reclamo antojadizo, ya que son mucho los meses que han pasado y no se les paga.

Por ultimo expresaron que “nosotros no tenemos un sindicato que haga el reclamo por nosotros es por eso que decidimos hacer pública nuestra situación, ojala las autoridades pertinentes tomen en cuenta nuestro justo reclamo” finalizaron.