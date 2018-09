“Llevar a la realidad lo ideal de las leyes”

-¿Los derechos del niño se ven afectados por esta coyuntura que atraviesa el país?

-No soy imparcial, porque estuve en la gestión anterior de gobierno. Mi opinión tiene esta marca, y estoy absolutamente convencido que aún con un conjunto de situaciones pendientes no logramos terminar con la pobreza infantil. Sigue habiendo desigualdad territorial. Es decir aun con esas situaciones pendientes en términos generales hubo avances significativos de normas más modernas, de creación de organismos de protección de infancia más modernos articulados en todo el país por la Secretaría Nacional de Niñez, el Consejo Federal de Niñez, programas de mejoras respecto al Derecho del Niño. Lo que estamos viendo en este último tiempo son dos dimensiones: por un lado un cambio en las políticas económicas sociales que debilita mucho la capacidad de la familia de proteger a los niños, la capacidad de las comunidades para proteger a los niños, y por otra parte un debilitamiento de las propias políticas de niñez en materia de vacunación, en suspender el plan Conectar Igualdad, en reducir el presupuesto para la Educación, la reducción de las asignaciones familiares, por hijo, en no cumplir con la única promesa que hizo el Gobierno como la creación de 3 mil jardines. Vemos con preocupación un destino general del país, mayor injusticia y empobrecimiento que los niños lo sufren, porque son el eslabón más débil. Al mismo tiempo es un retroceso en políticas específicas. En este Congreso conversamos sobre esto para que las personas que defienden los derechos del niño participen e intenten trabajar para revertir este tipo de situaciones. De eso se trata de seguir investigando, a disposición de cualquier mejora que se pueda realizar.

-Hay una batería de normas que se realizó, en su charla puntualizó la falta de institucionalizar esta área de Niñez…

-En general es un proceso de América Latina el de la Convención de los Derechos del Niño, la implementación en los 90 vino con una gran expectativa en que si modificábamos las leyes rápidamente iba a mejorar la vida de los niños. Y lo que se puso en evidencia es que mejorar las leyes es bueno, pero no alcanza, porque hay que crear todo un sistema de protección del derecho del niño con programas, con políticas, con recursos humanos, organismos estatales asociaciones a las organizaciones sociales. Todo un entramado de intervenciones que llamamos “sistema de protección de derechos del niño, niña y adolescentes”. Estuve estudiando el tema y vine a contar un poco sobre esto. El desafío en Argentina no es tanto tener mejores leyes, que tenemos muy buenas, siempre hay algo para mejorar, pero no es ese el principal desafío sino es cómo generar un andamiaje institucional de políticas, de recursos, gente preparada para poder llevar a la realidad los ideales que se encuentran en las leyes.

-Hoy hay políticas compensatorias, en más pobreza se entregan más alimentos, por ejemplo…

-El problema que tenemos es que se están desmantelando políticas sociales básicas que son fundamentales para el sistema de protección y se las está canjeando por algunas políticas focalizadas o compensatorias. Esto quiere decir: yo no vacuno previamente para que la gente no se enferme, porque tendría que darle vacuna a todo el mundo y después donde aparecen enfermos voy con una ambulancia curando los enfermos. Es decir cuando lo mejor para las políticas de niñez es que se vacune y no que después salga la ambulancia para que un chico no se muera. En general hay un debilitamiento, por ejemplo el actual Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha incrementado significativamente las entregas de alimentos, y eso tiene una contracara que es entregar más alimentos porque la política económica está empobreciendo a la población, está destruyendo empleos. Lo mejor que les puede pasar a los niños es que sus padres tengan empleo, y no que estén desocupados y que le den una bolsa de polenta o les abran un nuevo comedor. Si no hay más remedio que este el comedor porque el niño tiene que comer. Entonces la diferencia está entre priorizar la política compensatoria o priorizar las políticas universales o básicas.