"En Cáritas falta donación de alimentos"

La referente del Cáritas Diocesana de Jujuy dio detalles de lo recaudado en la colecta anual y señaló que la prioridad es el fortalecimiento institucional y la ayuda a los más necesitados. Indicó que en esta época de crisis las donaciones que realiza la gente bajaron y que por esa razón no pueden dar abasto a todos los pedidos de ayuda que reciben en forma permanente.

En la colecta anual de Cáritas Argentina se recaudó a nivel nacional la suma de $ 91.604.677,68 y en la Diócesis de Jujuy $939.227,60, quedándole a Cáritas Diocesana de Jujuy $355.839,20, con lo que ayuda a sostener proyectos de educación, primera infancia, trabajo, prevención de adicciones, vivienda y economía solidaria, entre otros.

-¿Qué es lo que se solventa con ese dinero?.

-Fundamentalmente lo que nos lleva hacer la colecta todos los años es para el sostenimiento institucional, y aparte de eso también sostener proyectos, ayudas que se brindan eventualmente a algún comedor o comunidad parroquial, pero fundamentalmente es para el sostenimiento tanto de las Cáritas parroquiales como la Diocesana. Cabe recordar que Cáritas Diocesana es la que centra, acompaña y ayuda a las 46 Cáritas Parroquiales que hay en la Diócesis. Entonces nuestra misión es hacer la apoyatura a las parroquiales no solamente con la parte de la asistencia inmediata, sino con todo lo que es la animación y capacitación para los referentes parroquiales, los distintos talleres que se brindan e incentivar el trabajo de otras áreas como de Promoción Humana que significa la realización de proyectos y el trabajo con Educación, dentro de lo que es la Educación No Formal. Estamos trabajando un proyecto que es el Plan de Inclusión Emaús, que se está trabajando en cinco parroquias de la Diócesis, en el cual se nuclean niños y jóvenes con el trabajo de mochileros, becas, y distintas actividades que hacen a la educación desde lo no formal.

-¿Se siente la crisis? ¿Cómo se trabaja con la ayuda inmediata?.

-Tenemos un área que se llama Asistencia Inmediata y es la que tiene a su cargo todas las solicitudes de la gente y sobre todo de las parroquias. Nosotros tenemos un mecanismo de trabajo: Cáritas Diocesana recibe las donaciones y hace la distribución entre las Cáritas parroquiales, quienes atienden a las personas de su jurisdicción. Por ahí hay gente que viene a la Diocesana a solicitar alguna colaboración de mercadería, ropa o calzado y dentro de las posibilidades se los atiende, pero tienen que ir a sus Cáritas parroquiales porque nosotros aquí hacemos toda la parte administrativa y hacemos la distribución en las parroquias. Si notamos en este último tiempo, con estas últimas noticias que han conmocionado a todo el país con la suba del dólar, lógicamente es una crisis que está atravesando a toda la población y la gente que menos tiene la sufre con más razón, porque todos los incrementos que se están dando -porque al subir la nafta sube todo lo demás- la canasta básica es inalcanzable para mucha gente. Entonces es cuando acuden a las Cáritas pero nosotros también estamos muy limitados en esto porque nosotros nos movemos a través de las donaciones, tratamos de cubrir a las 43 Cáritas parroquiales que están trabajando en estos momentos, y la verdad que no se da abasto. Se está notando una crisis sobre todo en la alimentación.

-¿Es decir que no están llegando alimentos?

-No, es mínimo. Nosotros tratamos de cubrir igual que las parroquiales hacen esfuerzos para conseguir estas donaciones, pero resulta complicado porque siempre falta. Sobre todo también falta el calzado, ropa, que es lo que más dona la gente y es lo que menos necesitamos en este momento. Ahora se precisa el calzado o desde el área Contingencia, desde el área de Emergencia que ha trabajado mucho en la zona de Volcán o en el Ramal cuando hay inundaciones, es también la que se ocupa de algunos siniestros como los incendios de viviendas. Eso también nos solicitan colaboración con ropa de cama, frazadas, colchones, almohadas y todo lo que hace a reponer en una vivienda que ha sufrido un incendio, ya que en algunas circunstancias las pérdidas son totales. También recibimos todo lo que en un hogar se usa y se necesita. Si hay cosas que tenemos en casa y ya no las usamos y están en buenas condiciones, son bien recibidas porque nos toca acudir a estas familias que lo han perdido todo por distintas circunstancias.

-Dentro de esto me decía que están los proyectos ¿Cuáles se están llevando adelante?

-Estamos trabajando con un área específica que es el área de Eco Sol que se ha constituido, que es Economía Solidaria, y dentro de la cual se está haciendo apoyatura principalmente a los artesanos de Volcán que luego del alud se vieron perjudicados y perdieron materia prima, herramientas. Entonces se está trabajando en esa comunidad con artesanos y con un grupo de señoras que hacen la elaboración de pan y de comidas regionales. Este grupo hace artesanías en tejido, telar, alfarería en general con algunas imágenes regionales para el mercado turístico que visita Volcán. También tenemos una apoyatura bastante importante a un proyecto que se está llevando a cabo en Puesto Viejo con beneficiarios de la vivienda que han constituido una cooperativa que se llama Cooperativa Puesto Viejo Construye. En ella están haciendo reciclado de pallets para la fabricación de muebles. Los pallets son las estructuras que usan las fábricas en la zona, Holcim específicamente, consistentes en los sostenes de los packs que arman para los productos que ellos venden. Esos pallets tienen una vida útil limitada. De manera que la cooperativa en forma conjunta con el apoyo de Holcim lo que hacen es recuperar los pallets que se puedan, los arreglan y los vuelven a la vida útil dentro del circuito y los que ya no tienen la posibilidad de ser arreglados, la empresa se los entrega a la cooperativa y ellos con esos pallets los desarman y arman muebles de distinto tipo, sillones, mesas y estanterías. La madera que ya no tiene recuperación para reciclar es comercializada localmente para leña. Entonces, Cáritas lo que hace es la apoyatura para que ellos se constituyan, trabajen dentro de la cooperativa en el circuito y también gestionen, porque armarla también conlleva a tramitar ante el municipio para que esté también en todo lo que marca la ley.

-¿Continúan con los proyectos de las viviendas?

-También seguimos haciendo el acompañamiento de lo que es viviendas, como las 86 unidades de Santa Clara que continuamos acompañando con distintas acciones que llevan adelante sus familias beneficiarias que han constituido un centro vecinal. También trabajan dentro de lo que es el proyecto de inclusión educativa Emaús, tienen merendero y apoyo escolar para los chicos. Están trabajando en todo lo que es la recuperación del fondo común que hacen entre todos los beneficiarios de las viviendas para hacer distintos tipos de acondicionamiento en el barrio, como terminar veredas, hacer divisorios, o si tienen que hacer alguna compra comunitaria de muebles que estén necesitando también lo hacen en forma conjunta. También está el proyecto de Puesto Viejo donde hace un año se entregaron las 30 viviendas y también se está haciendo este tipo de apoyatura para que se constituyan y puedan hacer un centro vecinal y gestionar ellos mismos ante las distintas autoridades, beneficios para su barrio o para mejorar las viviendas. También tienen un reintegro de fondo común que lo manejan los mismos beneficiarios.

-También tuvieron una reunión con el área Animación y Capacitación, ¿cuál fue el motivo?

-Estamos trabajando con el área Animación y Capacitación todo lo que son los talleres dirigidos a los referentes parroquiales. Este fin de semana tuvimos un encuentro con todos los referentes de la Diócesis, para hacerles un reconocimiento desde la Cáritas Diocesana a los parroquiales como a los que están trabajando hace muchísimos años dentro de esa Cáritas. Nos pareció una buena oportunidad aparte de informar y agradecer el trabajo realizado durante todo junio como mes de la caridad con la colecta, informar los montos, pero también fue una forma de confraternizar y hacerles un reconocimiento a todos nuestros agentes de las Cáritas parroquiales. Ese encuentro tuvo lugar en la capilla de Luján el sábado 8 a partir de las 16.

Para cualquier donación, estamos de lunes a viernes en San Martín 646, de 9.30 a 12.30 y el área de Asistencia Inmediata es la que tiene a su cargo este aspecto y trabaja los días miércoles, jueves y viernes en el horario de 10 a 12.