Abra Pampa albergó el primer certamen

Las puertas de la Federación Jujeña de Básquet están abiertas para todas las asociaciones que tengan ganas de reflotar la actividad. Abra Pampa así lo entendió y el fin de semana albergó el primer torneo.

Estuvo presente representativos de La Quiaca, Mina El Aguilar, Tilcara, Humahuaca, además de los interventores de la Federación encabezada por Bertil Kindgard y el Colegio de Árbitros y planilleros que dictaron una clínica.

“Fue una iniciativa de Araba Pampa y lo positivo fue que se integró todo el norte, ellos tienen organizado tres ligas y compiten con bastante regularidad, estuvo La Quiaca, Mina El Aguilar que no lo teníamos, Tilcara, Humahuaca, realmente estuvo representado todo Quebrada y Puna y con el interés de desarrollar cada uno su asociación”, expresó Kindgard en su visita a El Tribuno de Jujuy.

“Trabajamos con ellos en una reunión técnica que se hizo explicándole cómo podemos hacer para armar las asociaciones y me quedó claro que el norte puede representar entre seis asociaciones que aporten a la Federación de Básquet”, prosiguió uno de los interventores de la Federación Jujeña.

El dirigente sostuvo: “La Federación está comenzando a hacer su trabajo, por un lado la Capitalina que inicia el Clausura o Anual, la tarea de la Federación ahora está encarada a fiscalizar las competencias que se realicen, promover la práctica del básquet todos los rincones de Jujuy, nosotros no solo tenemos requisitos estatutarios desde el punto de vista de la formalidad de las asociaciones sino de fiscalizar que se realicen competencias, uno puede estar en orden pero si no realiza competencia para nosotros no es válido”, subrayó.

Pese a los cambios “hay una gran región que todavía no llegamos, está toda la zona del ramal que es una zona de mucha población, hay mucho por integrar, creo que el potencial de gente es enorme, nosotros tenemos que potenciar todo eso”, resaltó al tiempo que agregó “comenzaron los intercolegiales de nuevo dándole cabida en la Federación, creo que año a año trabajando con el Consejo de Educación, Secretaría de Deportes, podemos levantar un trabajo fundamental para la alimentación de los clubes porque la mayoría de los jugadores tuvimos la experiencia de originarnos en los colegios y de allí saltar a los clubes”, opinó Kindgard.

El exjugador de la selección jujeña de básquet comentó que “asumimos una actitud muy directa con la gente, hablamos con todos los que vinieron, aparte de intercambiar mensajes, a pesar que se presentó tres edictos, me sorprende que no se llegue nadie”, expresó haciendo alusión a la zona de San Pedro. “Tenemos un programa que se pone en marcha, vamos a definir el Interasociaciones y obviamente que jugarán los afiliados a la Federación”.

Por último remarcó: “Las puertas de la Federación Jujeña de Básquet están abiertas para todos los que quieren sumar, apoyar, trabajar, nosotros invitamos a todos a que se acerquen y aporten un granito de arena para sacar el básquet adelante”, finalizó Bertil Kindgard.