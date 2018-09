Maestros nucleados en Adep realizarán paro hoy

Los maestros nucleados en Adep realizarán hoy un paro de 24 horas en adhesión a la marcha nacional convocada por Ctera. También concretarán una marcha provincial hacia Casa de Gobierno. La modalidad será de paro sin asistencia a los lugares de trabajo con concentración a las 9 en la sede del gremio ubicada en calle La Madrid.

El titular del gremio Darío Abán en declaraciones a los medios, indicó que entregarán un petitorio que no sólo contempla el pedido de mejoras salariales sino también por las malas liquidaciones.

"Desde el mes de marzo que venimos exigiendo que cumplan con la paritaria de marzo y el Ministerio de Educación admitió los errores pero no los corrigió. Seguimos con una deuda a 9 mil docentes a quienes se les adeudan el pago del adicional por título".

El dirigente dijo que buscarán el compromiso de algún funcionario que asegure que estas situaciones no volverán a ocurrir. "Causa hartazgo de los docentes la irresponsabilidad del Ministerio de Educación que no se preocupa por el docente que además de sufrir sueldos ínfimos debe soportar las malas liquidaciones", acotó Abán.

Dijo que otro tema urgente es el pago a maestros de jardín y directores de concurso que no cobraron un plus acordado. "Hay una irresponsabilidad, no hay excusas, queremos que alguien nos dé una solución", concluyó.