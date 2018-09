Investigan si hubo responsabilidad de la constructora en el trágico derrumbe

El fiscal Alejandro Bossatti anticipó que la firma entregó toda la documentación de la licitación, que será analizada. Además aclaró que aún el expediente no está caratulado debido a que no se determino la "existencia de un ilícito".

Con el propósito de determinar las causas que ocasionaron el derrumbre en las obras de un acueducto en el barrio 23 de Agosto de nuestra ciudad, que termino con la vida de tres operarios, se avanza con el proceso investigativo.

Al respecto el fiscal Alejandro Bosatti explicó en conferencia de prensa que el expediente de lo sucedido aún no tiene caratula debido que no se determinó si la empresa, con sede en la provincia San Luis, a cargo de la obra tuvo o no responsabilidad.

“Tratamos de determinar si se respetaron las especificaciones técnicas y de seguridad e higiene”, añadió el funcionario público.

Por otra parte comentó que desde la Fiscalía cuentan con toda la documentación referidas a los pliegos de licitación, constancias de seguros vidas y de obras, y que la misma será analizada en las próximas horas.

También que la obra era supervisada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

No hay que olvidarse que para que una empresa gane una licitación de esta índole, tiene que pasar por incontables supervisaciones y permisos por parte del ente regulador, a cargo de abrir los pliegos de licitación, sobre todo si se trata de una obra con fondos nacionales.

Se hace hincapié en esta cuestión porque evidentemente esta empresa no tendría bien “aceitado” sobre los procedimientos y las formas de trabajar en excavaciones, ya que se habría omitido un procedimiento, según los especialistas “básico”, el de apuntalar el lugar donde se trabaja.

En cuanto a los cuerpos de las tres víctimas, que fueron identificadas como Gastón Ponce, Rafael Martinez y Ariel Balderrama , el fiscal de investigación precisó que fueron sometidas en las ultimas horas a un examen cadavérico, y luego fueron entregadas a los familiares para darle santa sepultura en las localidades a la que pertenecen.