Un muerto y un herido grave al volcar un camión

Nuevamente las rutas jujeñas se ven teñidas de sangre como consecuencia de siniestros viales, que ya se cobraron en lo que va del mes de septiembre a la sexta víctima.

En la tarde de ayer alrededor de las 15.45 un pesado camión que transitaba en sentido sur norte por la ruta nacional Nº 9 a la altura del barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad volcó después de chocar contra el guard rail.

Por causas que los peritos investigan, el conductor perdió el control del rodado y producto del vuelco al menos dos de sus ocupantes salieron despedidos.

Fuentes policiales informaron que el vehículo había partido alrededor de una hora antes de Ciudad Perico y se dirigía a la localidad de Salinas Grandes en el departamento Tumbaya, con tres ocupantes en la cabina.

Al cierre de esta edición solamente trascendió, que las tres personas serían oriundas de la ciudad tabacalera, todas mayores de edad, aunque permanecían como NN y se intentaba dar con los familiares de estas personas.

En lo que va del año es la víctima 101º y la trigésima novena en rodado automotor, de acuerdo a los datos estadísticos que maneja El Tribuno de Jujuy.

Choque y vuelco

Si bien no hubo confirmación al respecto, circunstanciales testigos afirman que el conductor del rodado habría perdido el control como consecuencia de que el asfalto se encontraba mojado debido a las precipitaciones que en esos momentos se registraban en San Salvador de Jujuy.

Dado el estado de shock del único ocupante que salió con algunos politraumatismos sin que los mismos pongan en riesgo su vida, no se pudo determinar quién conducía el camión.

Se presume que la persona que perdió la vida venía sentada al medio, en tanto quien se encuentra en estado reservado y a quien le amputaron una pierna sería el conductor.

Un llamado telefónico al 911 puso en alerta al personal policial de la Seccional 5º quien de inmediato se hizo presente en el lugar junto a dos ambulancias del Same que se ocuparon de los heridos, los cuales debieron ser trasladados al hospital “Pablo Soria”.

En el lugar trabajó personal de Bombero que levantó el cuerpo de la víctima y lo trasladó a la morgue.