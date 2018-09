El huracán bajó intensidad pero todavía es peligroso

El huracán Florence comenzó a azotar este jueves la costa este de Estados Unidos con vientos y lluvias diluvianas, que según las proyecciones podrían causar inundaciones catastróficas, pese a que la tormenta fue degradada a categoría 2.

“Sólo porque la velocidad del viento bajó, la intensidad de la tormenta bajó a dos, por favor no bajen la guardia”, advirtió Brock Long, director federal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema).

La inmensa tormenta se debilitó durante la noche a categoría 2, de 5 en la escala de Saffir-Simpson, pero las autoridades advirtieron de los riesgos de los potentes vientos de 165 kph y las lluvias torrenciales.

“El huracán #Florence va a desacelerarse a medida que se acerque a la costa y avance por tierra. Esto va a provocar inundaciones extremadamente peligrosas”, dijo el organismo de emergencias.

Cerca de la línea costera los vientos ya se hacían notar este jueves y la localidad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, estaba prácticamente desierta.

“Yo me sentía bien hasta que me desperté esta mañana y vi que era una ciudad desierta”, contó un residente de 40 años que dijo que se refugiaría en Charlotte, tierra adentro.

A las 14, Florence todavía estaba sobre el océano a uno 230 kilómetros al este-sureste de Wilmington, en Carolina del Norte, avanzando hacia el noreste con una velocidad de 17 kilómetros por hora, dijo el El Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Según Steve Goldstein de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica dijo que la velocidad de Florence había disminuido durante la noche por lo que no se esperaba que tocara tierra en los estados de Carolina del Norte y del Sur, al menos en otras “36 horas”. “En algún momento del viernes en la tarde, del viernes por la noche o del sábado”, dijo Goldstein.

A medida que la tormenta se acercaba, el presidente estadounidense Donald Trump y las autoridades estatales y locales instaron a los residentes que se encuentran en la trayectoria del huracán a que evacuaran sus casas.

“Estamos completamente listos para el huracán Florence, a medida que la tormenta se vuelve más grande y más potente. Sean cautelosos!”, escribió Trump en un tuit.

Los llamados a tener cuidado con la tormenta llegaron hasta el espacio, y desde la Estación Espacial Internacional el astronauta alemán Alexander Gerst tuiteó fotos de la gigantesca tormenta y escribió: “Cuidado, Estados Unidos!”.

“Mañana puede ser demasiado tarde”

“Mañana puede ser demasiado tarde. No esperen a último minuto”, advirtió Brenda Bethune, alcaldesa de Myrtle Beach.

Florence va a ser “como un directo de Mike Tyson en la costa de las Carolinas”, dijo el funcionario de la Fema Jeff Byard, que advirtió también sobre los cortes de energía, el cierre de las rutas, los daños de la infraestructura y los riesgos para las personas. Duke Energy, una empresa eléctrica presente en las dos Carolinas, estimó que entre uno y tres millones de clientes se van a quedar sin electricidad por la tormenta y que podrían tardar hasta una semana en restaurar el servicio.

El gobernador de Georgia, estado que el miércoles se declaró en emergencia, dijo que movilizará “todos los recursos disponibles” para hacer frente a los vientos y las precipitaciones. Trump le aseguró que contará con la asistencia del gobierno federal.

Filipinas también evacúa por llegada de poderoso tifón

Filipinas empezó a evacuar a miles de personas en zonas costeras del norte del archipiélago antes de la llegada, prevista el sábado, del violento tifón Mangkhut, con ráfagas de viento de 255 km/h.

Las autoridades precisaron que 10 millones de filipinos viven en las regiones por las que está previsto que pase el tifón, que avanzaba el jueves por el Pacífico.

Millones de personas residen además en las costas de China meridional, donde el tifón también pasará. En el litoral de la punta norte de Luzón, la principal isla de Filipinas, miles de personas empezaron a ser evacuadas.

“Se están llevando a cabo evacuaciones preventivas en nuestras municipalidades costeras, en los pueblos que están expuestos”, declaró a la AFP el portavoz del gobierno local Rogelio Sending.

“Vamos a efectuar más evacuaciones”. Cada año, una veintena de tifones golpean al archipiélago, dejando un centenar de muertos al año. Haiyan, el tifón más fuerte de la historia en 2013 tenía vientos de 315 km/h.

Olas gigantes, parecidas a las de un tsunami, arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. La catástrofe causó más de 7.350 muertos o desaparecidos, y dejó sin casa a más de cuatro millones de habitantes.

La agencia meteorológica filipina indicó que Mangkhut era, por ahora, la tormenta tropical más violenta del año, con vientos de 205 km/h.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dijo que podían producir “importantes daños” en Filipinas.

En Manila, protección civil precisó que las ciudades y pueblos en la trayectoria de Mangkhut transformarán sus edificios municipales en centros de acogida para los evacuados. Asimismo, estas localidades ya estaban acumulando reservas de alimentos.

Hong Kong también está en la trayectoria de Mangkhut.