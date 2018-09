VIDEO: "Todavía nadie me dijo nada"

"Mi hijo trabajaba en esa empresa. No se cual es la razón, nadie me dijo nada todavía sobre lo que pasó, sus compañeros me dijeron que el lugar donde estaba trabajando se desbarrancó y él quedó atrapado", le dijo a nuestro diario Presentación Martínez, padre de Ariel Martínez, uno de los operarios fallecidos el martes pasado.

"Mi hijo hace dos años trabajaba en esta empresa, somos de La Quiaca y me vine para terminar de realizar los trámites", dijo.

El cuerpo de Ariel Martínez estuvo hasta las 21 aproximadamente en la sala velatoria de la calle Ramírez de Velazco de nuestra ciudad y luego fue trasladado a la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde en la jornada de hoy se le dará cristiana sepultura.

"Pienso que la empresa se hará responsable de todo esto, todavía no me recibió nadie que esté a cargo, solo están sus compañeros que han venido a despedirse", continuó el hombre.

Por otra parte nuestro diario tomó conocimiento que desde anoche alrededor de las 20, los familiares de Gastón Ponce velaron sus restos en el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Río Blanco lugar de donde era oriundo, mientras que los familiares de Rafael Balderrama, esta jornada inhumarán sus restos en el cementerio de la localidad de León.

Una importante cantidad de empleados de la empresa contratista se acercaron a la sala velatoria para despedir los restos de los tres operarios.