Bajo acatamiento al paro docente

El secretario general de Adep Darío Abán calificó de importante a la movilización realizada ayer en el marco del paro nacional de Ctera, y con problemáticas netamente provinciales. Entregaron un petitorio al ministro de Hacienda de la Provincia y luego se dirigieron al Ministerio de Educación en busca de respuestas a sus reclamos.

"Esta movilización es para decirle al Ministerio de Educación que se están equivocando, que deben poner más responsabilidad en su trabajo, que hay una deuda desde marzo y que se han transformado en deudores seriales de la educación. Les ha tocado a los colegas provisionales y reemplazantes, han seguido con los jardines maternales, han continuado con más de nueve mil docentes titulares al no pagarles la bonificación por título; o sea, hoy vamos a exigirles que cumplan con la palabra empeñada", dijo Abán.

También explicó que "le entregaremos un petitorio al ministro de Hacienda Carlos Sadir para que medie en esta situación y trate de buscar la solución para las malas liquidaciones docentes".

Por otra parte recordó que estaban llamados para las paritarias que debían tener lugar el 11 del corriente y fue trasladada para el 18 con lo cual apuntó que "así las vienen pasando a cuarto intermedio. Nosotros le hemos exigido la prontitud en estas convocatorias a nuevas paritarias pero también con un cierto dejo de desconfianza porque si no han cumplido con lo firmado en marzo, nos preguntamos si podrán cumplir con lo futuro".

Luego de haber estado en Casa de Gobierno, la marcha continuó hacia el Ministerio de Educación donde evidenciaron su descontento.

Cabe apuntar que los docentes primarios estuvieron acompañados en la marcha por las representaciones de Apunju, Upcn, Atsa, ATE, representantes de jubilados, Instituto Docente Jujuy y Juventud Docente de Jujuy, entre otros.

Relevamiento en escuelas

Si bien el sindicato de los docentes no tuvo estimaciones respecto del grado de acatamiento al paro docente en horas de la mañana, El Tribuno de Jujuy consultó con algunas escuelas. En ese aspecto en la Escuela "Juan Bautista Alberdi" se supo que el grado de acatamiento fue del 20 % con ausencia de docentes en cuatro grados y un jardín de infantes. En la escuela "Juanita Stevens" el presentismo fue del 75 % y el acatamiento al paro se dio con seis docentes de grado ausentes. En la Escuela Primaria "Teodoro Sánchez de Bustamante" la adhesión al paro fue del 17 % y hubo dos docentes de grado y cuatro especiales ausentes en el turno mañana. En la escuela "Rocha Solórzano" faltaron diez docentes del turno mañana, haciendo un 36 % que se adhirió a la medida. En la escuela "Manuel Belgrano", los docentes ausentes fueron once, entre los de grado y especiales, llegando a un 34 % de ausentismo. Del mismo modo, en la escuela "Bernardo de Monteagudo" el personal de servicio estuvo presente en su totalidad y sólo hubieron dos docentes ausentes lo que hizo un 0,5 %; mientras que en la escuela Nº 50 "Obispo Padilla" hubo un ausentismo de doce docentes en ambos turnos, lo que hace un porcentaje de menos del 50 % que no asistieron.