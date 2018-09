Catálfamo o Pascuttini es la duda “merengue”

Es uno u otro. César Catálfamo, delantero titular en la derrota 1 a 0 ante Juventud se resintió de un esguince en el tobillo, y Juan Pascuttini, hoy llegaría su habilitación formal a la Liga Jujeña para estar a disposición, son las dudas en el ataque que mantiene Cristian Corrales, DT de Zapla, para jugar mañana a las 20 (se cambió por la televisación) frente a Sarmiento (Resistencia) en el “Emilio Fabrizzi” por la 2º fecha de la Zona 4 del Federal A. Recordando que el árbitro de la contienda será el salteño Federico Guaymás Tornero junto a Ángel Barrionuevo (Valle Viejo) y Gustavo Benítez (Salta).

Anoche el equipo de Corrales, al cierre de nuestra edición, realizaba un nuevo ensayo nocturno en su escenario donde se terminaría de confirmar la disponibilidad o no de Catálfamo a quien se lo aguardará hasta último momento. El santiagueño se resintió del esguince del tobillo derecho en el fútbol formal del pasado miércoles donde el DT paró a Torralba; Rivero, Santillán, Villanueva y Casarino; Guzmán, Galarza y Domínguez; Cartello; Catálfamo (Pascuttini) y Cuevas donde todo indica que Navalón estaría en el banco de relevos para darle el lugar a “Tony” Domíguez que debutará tras cumplir la fecha de suspensión.

En el mismo sentido ayer por la tarde y luego de arduas gestiones en AFA y Agremiados fue habilitado “Yoba” Pascuttini, pese al denegado de Atlético Palpalá a ceder el pase definitivo, para disputar su tercera temporada en el Federal A en el club que lo formó desde Divisiones Inferiores y que año atrás con el “pirata” logró el Anual liguista 2015. Y sólo se espera que hoy envién los papeles a la Liga Jujeña para autorizarlo definitivamente a jugar. En tanto que el que todavía no está a disposición es Diego Vergara Lara. El volante colombiano recién depende de que América de Cali envié el TPO (desvinculación total exigido por Fifa).

Por otra parte, Diego Sueldo ya fue intervenido quirúrgicamente y la cirugía resultó un éxito en un nosocomio capitalino a cargo de Javier Cobos. Los muchachos hoy se moverán a las 10 en el reducto palpaleño para ultimar detalles teniendo en cuenta que el partido será televisado por la señal de DeportTV para todo el país.

Sin embargo, ya se fijó el precio de la entradas para que el público palpaleño acompañe al equipo con notorios beneficios para el socio ($150 general). Mientras que el no socio: general $250, damas y jubilados $125, seguro menores 12 años ($100) y adicional platea ($50).

Del mismo modo continúa el proceso de interactuar con la familia “merengue” y que se anime a regresar al club con la campaña de socios a $150 (DNI, fotocopia y foto 4x4) por grupo familiar con hijos hasta los 18 años. Teniendo en cuenta que también se puede abonar la cuota mensual vía débito automático.

En cuanto a la habilitación provisoria obtenida para el despliegue de actividades en el “Emilio Fabrizzi” la Comisión Directiva del Altos Hornos Zapla recientemente efectuó refacciones y limpieza del estadio. Y en ese compromiso se trabaja en conjunto con la Policía de la Provincia para garantizar que el reducto cumpla con todas las normativas de seguridad. Además sigue a la venta el 4º Bingo “Merengue” con $750 mil en premios en efectivos, más sorteos extras, que tiene un costo de $300 las 3 combinaciones. El mismo se sorteará el próximo 20 de octubre, Día de la Madre, y será transmitido por 2 canales de televisión y redes sociales del club palpaleño.