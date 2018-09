Cerca de 30 jujeños optaron por renunciar a la Iglesia

Tal como se había anunciado, ayer se realizó una campaña nacional de apostasía colectiva para que quienes deseen, puedan renunciar formalmente a la Iglesia Católica y así dejar de figurar en sus registros. La movida también se concretó en la provincia y hasta el momento hay cerca de 30 personas interesadas en concretar el trámite.

La actividad se desarrolló como parte de la campaña por la separación Estado/Iglesia que se lleva adelante en todo el país, y que tiene por objetivo bregar por un estado laico. En la provincia la campaña de desafiliación masiva a la Iglesia se realizó en varias instancias y ayer nuevamente se dispuso todo para captar más adherentes, en consonancia con el resto de las provincias.

La fecha elegida no fue casual, ya que ayer la Iglesia Católica celebró el Día de la Cruz; a su vez esto impidió que se realice en Salta, debido a la multitudinaria fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

Cintia Esprella, una de las referentes de la campaña en Jujuy, explicó que en la provincia se realizaron cinco instancias para la toma de apostacías, en las cuales se logró captar un total de 29 personas interesadas en renunciar a la Iglesia. Según dijo "hubo muchos interesados en conocer qué es la apostasía, cómo se hace el tramite y qué documentación deben presentar".

En este sentido explicó que el lunes presentarán la documentación ante el Obispado, a fin de iniciar el tramite de manera colectiva. "Entendemos que al presentar de manera colectiva podemos evitar algunas trabas que podrían surgir en caso de hacerlo de manera particular" dijo.

En este sentido Juan Magliore, otros de los referentes, señaló que si bien en el Obispado local han recibido buen trato, en otras provincias, se han presentado numerosas trabas para realizar el trámite, incluso en algunos lugares se negaron a recibirlos. "En principio nosotros presentamos una tanda de 9 notas, y si bien en el Obispado fueron muy amables, aún así siempre buscan la manera de que hayan trabas, por ejemplo no querían aceptarlas si no teníamos los certificados de bautismo. Igual ahora vamos a presentar la segunda tanda y vamos a insistir para que se puedan resolver todas", dijo.

Requisitos necesarios para apostatar

El trámite de apostasía es sencillo y no requiere de mucha documentación.

Juan Magliore explicó que los requisitos que se deben presentar son fotocopia de DNI, y del certificado de bautismo, los que se adjuntan a la carta de renuncia que se debe completar con todos los datos personales.

El inconveniente más grande que detectaron es la dificultad para conseguir los certificados de bautismo, “en algunos casos porque la persona fue bautizada en otra provincia o porque es una burocracia”.

Magliore recordó que dentro de un mes se realizará una nueva campaña masiva de apostasía y que las fechas y el lugar de convocatoria se darán a conocer oportunamente.

Los interesados en recabar mayor información pueden contactarse a través del facebook “Campaña Federal por la separación Estado/Iglesia Región Jujuy”.

“No es atacar la fe, sino quitar privilegios”

La toma de tramites para apostatar es solo una parte de la campaña nacional por la separación Estado/Iglesia que, según explicaron es mas amplia. “Esta campaña tomó fuerza después de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, pero aún así lleva años de discusión. La apostasía es una forma de apoyarla”, dijo Maglione.

Asimismo remarcó que no es un ataque a la fe de las personas, si no que es una discusión con respecto a los privilegios que tiene una institución en particular. “Buscamos que cada persona pueda tener la fe que mejor considere y formar a su familia en base a esa fe, respetando las diversidades, y que no haya una institución que tenga peso a la hora de decidir cuestiones que tienen que ver con los social, lo colectivo y lo publico” aseguró.

Otro de los grandes reclamos es que se destinen $140 millones a salarios de obispos y sacerdotes, además de subvenciones y privilegios, mas aun cuando hay necesidades en la comunidad.