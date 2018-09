Se inicia el segundo cuatrimestre en la Unju

Los docentes nucleados en Adiunju decidieron iniciar las actividades del segundo cuatrimestre, levantando el paro que ya llevaba seis semanas, tras una asamblea de la Conadu Histórica, aunque seguirá la lucha en defensa de la educación pública y en contra de los recortes de fondos.

"El congreso extraordinario de la Conadu Histórica decidió la continuidad del plan de lucha por la situación que atraviesa el sector universitario con la modalidad de actos, movilizaciones y clases públicas. Se iniciarán las actividades docentes del segundo cuatrimestre y se adherirá a los paros del 24 y 25 de septiembre convocados por la CTA y la CGT", manifestaron en un comunicado desde el gremio.

La secretaria adjunta de Adiunju, María Esther Salas Soler, participó del Congreso de la Federación donde acordaron levantar la medida, fueron 69 votos a 25 que pedían la continuidad de la medida de fuerza, moción que llevó Jujuy (Adiunju).

Tras la votación, determinaron levantar el paro, si bien no están conformes con el porcentaje de la oferta salarial del gobierno. A pesar de ello también se determinó que cada organización de base de la Conadu Histórica organizará las actividades para visibilizar la lucha en defensa de la educación universitaria pública.

"El conflicto salió a la calle con muchísima fuerza, creo que fue una de las veces donde la comunidad salió a la calle a apoyar el reclamo de los docentes, que terminó convirtiéndose en reclamo de los alumnos, de egresados, de toda la comunidad universitaria. Al visibilizarse la burla del gobierno ofreciendo 10,8 % en tres cuotas, la comunidad salió a reclamar. Creo que esta lucha que ha sido de unidad de todas las federaciones, es lo que ha forzado al gobierno a sentarse en paritaria y hacer un mejor ofrecimiento. Pero al quedar sola Conadu Histórica y Ctera se pierde contundencia, a veces hay que rearmarse para emprender de nuevo la lucha", expresó la dirigente tras el acuerdo alcanzado en el Congreso, tras una semana que otras facciones gremiales aceptaron la oferta salarial.

Ahora la dirigencia buscará otras estrategias para continuar contra el recorte presupuestario. Se plantearán otros mecanismos. Adiunju también evaluará esta situación salarial y el recorte presupuestario, analizará políticamente, ya que en noviembre se realizarán las elecciones para renovar autoridades.

Se levanta la toma de Humanidades, después de 18 días

Hoy a las 20, “Variette sin recortes” en defensa de la educación pública, en la Escuela “Tito Guerra”.

El claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy realizó el jueves una nueva asamblea general de estudiantes de todas las carreras de esa unidad académica, decidiéndose el levantamiento de la toma de la facultad. También, un proceso de reformulación del estatuto del Centro de Estudiantes que data de 1985, y la ratificación de la asamblea cómo órgano soberano de decisión.

Durante dieciséis días de la toma de la unidad académica - Otero 262-, el estudiantado organizado visibilizó su reclamo ante la problemática que atraviesa la educación pública a nivel nacional y local mediante clases públicas, asambleas, cortes, marchas, debates, intervenciones artísticas, carpa itinerante, volanteadas, olla popular y cine debate, entre otras medidas.

Actualmente, son diversos los factores que ponen en crisis la educación pública en todo el país: recorte presupuestario hacia las universidades nacionales, la reducción del Ministerio de Ciencia y Tecnología a una secretaría, el retraso en el envío del dinero perteneciente al presupuesto actual por parte del Gobierno nacional que necesitan las universidades para seguir funcionando, y la magra oferta salarial hacia la docencia universitaria.

Por ello, los estudiantes en asamblea aprobaron levantar la toma hoy 15 de septiembre, bajo la condición de continuar el reclamo con un activo plan de lucha a partir de la declaración de estado de alerta y asamblea permanente. Así también se decidió organizar hoy un festival en defensa de la educación pública

El martes realizar una gran jornada de lucha, convocando desde las 10 a un puentazo y posterior marcha al Rectorado de la Unju en el marco de la presentación del presupuesto universitario 2019, a fin de exigir a las autoridades el blanqueo del presupuesto. Además, realizar la entrega del pliego de reivindicaciones estudiantiles.

Iniciar un proceso estatuyente que discuta la reformulación del Estatuto del Cefhycs, que no garantiza los derechos democráticos y participativos elementales del estudiantado. La destitución de la conducción del Centro de Estudiantes al no representar y no participar en la lucha del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Esta lucha se profundiza, no claudica ante los intentos desestabilizadores del movimiento de estudiantes, que son el brazo estudiantil de la UCR (Franja Morada), el PJ y el PJ-FpV (Juntos, Fortaleza, Unión Estudiantil U21, Proyección) en la facultad.

Nueva comisión de Conadu Histórica

En estas semana de conflicto, se celebraron las elecciones de Conadu Histórica y el martes asume la nueva mesa.

Se proclamó la lista ganadora de Conadu Histórica, que es la Lista Nº1 que lleva a secretario general a Luis Tiscornia y Claudia Baigorria como secretaria adjunta. Luego se distribuyeron las secretarías, donde siete de ellas fueron para la lista 1 “Frente de Unidad” y dos secretarias para la Lista 6 “Lista Multicolor”.

En esta nueva comisión directiva nacional, José Del Frari - secretario gremial de Adiunju- integra la Secretaría de Nivel Preuniversitario como suplente, el titular es Sergio Zaninelli.

Los docentes universitarios jujeños están representados en la comisión directiva y en la Junta Electoral, en este nuevo proceso eleccionario que fue celebrado semanas atrás.

Esta comisión tiene mandato por tres años y asumen los integrantes de la nueva mesa ejecutiva y comisión revisora de cuentas el 18 del actual.