Esta noche, "Mujeres tierra adentro" en Palpalá

"Queremos volver a tener la oportunidad de compartir otra vez eso que vivimos el año pasado", dice Delia huerta una de las integrantes e iniciadora del proyecto "Mujeres tierra adentro", que incluye presentaciones, un disco y una idea fuerzamuy clara. El grupo de protagonistas se completa con Negra Cabana, Sarita Velásquez y Elba Cuñado.

Es que el recital de estas cuatro voces se reeditará esta noche a las 21 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la ciudad de Palpalá (Avenida Congreso esquina calle Chubut) en la ciudad siderúrgica.

Recordemos que la primera presentación fue en diciembre del año pasado en el Cine Teatro Select.

Hablamos de proyecto y no sólo de un disco porque "como mujeres de este ámbito jujeño procuramos un enlace cultural, en distintas actividades, porque hemos querido volcar en ese trabajo el objetivo de recuperarnos nosotras mismas, qué somos, para qué estoy y cómo sigo estando en este mundo. A mí particularmente me lleva a sustentarlo con la conversación que mantenemos con estas mujeres tierra adentro. Esto nos lleva a querer expresarnos nosotras con el canto, otras mujeres será desde la pintura, desde el periodismo, desde donde estén", comenta Negra Cabana. "Nuestra intención más allá de lo artístico que no nos convoca en este caso, es sacar lo que tenemos adentro", continúa.

"Delia me convenció con mucha sencillez de formar parte desde que me lo dijo, porque siempre he estado dispuesta a cantar desde muy chica, para mí el canto es una expresión del alma, y va mucho más allá de los lugares y las posibilidades. Gracias al entorno que tuvimos todas, pudimos sacarlo. Es un proyecto que conecta a muchas mujeres que son anónimas y que no han tenido la posibilidad de estar en un disco o en una grabación, y son como pequeños brotecitos espirituales que están en cada una de las casa", expresa. "Para mí el canto es una liberación, es necesario para mí en esta etapa de mi vida", siguió.

Sarita nos cuenta que "lo que más nos ha movilizado, fue darle la posibilidad a aquellas mujeres que por una u otra razón, no se muestran o no las muestran, que tienen muy buena voz y están haciendo cultura en sus casas o en sus barrios. Me llamó mucho la atención de este grupo que somos mujeres grandes que estamos recuperando la parte identitaria de nuestro terruño. Queremos que las mujeres se animen a mostrar lo que saben hacer, queremos poder socializar para que se formen otros grupos artísticos que se expresen", comentó. "Creo que también es importante que se pueda fomentar la música popular y que vayan surgiendo en distintas comunidades estas artistas", asegura.

Por otra parte en este proyecto se recuperan las canciones que cantaban las anteriores generaciones.

La intención es seguir mostrando este proyecto en distintos lugares del interior.

Juntas se definen como descripciones de la diversidad de cantos, danzas, melodías y ritmos. El ánimo está en interactuar, expresar una cultura en común, en canciones, etc.

Para lograrlo estas cuatro mujeres contaron con la coordinación del maestro Armando Peloc.