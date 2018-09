Gimnasia ensaya con la idea del entrenador

Gimnasia y Esgrima tendrá varios días para seguir trabajando y sobre todo afinando la idea de juego que Martín Astudillo pretende.

Sucede que el "lobo" en la última presentación ante Defensores de Belgrano careció de profundidad y jugó constantemente la bocha pasó por los pies de los defensores y algunos volantes y no tuvo profundidad ni mucho menos sorpresa. "Profundidad, yo puedo llamar profundidad con un pelotazo largo, ganar la segunda pelota, es así, son diferentes formas de ver el equipo, pero cuando se te cierra un rival se te hace más complicado entonces la movilidad tiene que ser mucho mejor, si no tenemos esa movilidad estamos muerto porque viene un equipo bien estructurado defensivamente te va a dejar muy pocas posibilidades para poder abrir el partido, debido a eso trabajamos en esas situaciones de que no estén estáticos los hombres de arriba porque pasan a ser muy fácil de marcar", explicó el entrenador "albiceleste".

En ese sentido, Astudillo resaltó: "Debemos tener una transición del medio hacia arriba más que todo efectiva, no perder tantas pelotas y tener más participación tanto los hombres de arriba como los volantes".

El DT del "lobo" resaltó que "las alternativas son diferentes características de jugadores o si bien depende del partido buscar el dinamismo que nos pueda abrir al equipo rival", subrayó y puso como ejemplo el triunfo de River ante Platense "vimos que si River no tenía una movilidad constante se le iba a hacer complicado abrirle el partido a Platense, así fue el primer tiempo, no tuvo circulación de pelota. Mejoró en la circulación en el segundo tiempo y pudo abrir el partido".

Estos largos días, recién vuelve a jugar el 22 del presente mes, sirven para mejorar "en varios aspectos, no solo defensivos sino ofensivos, entonces hicimos hincapié en eso así que salieron buenas prácticas y eso nos deja una tranquilidad importante sabiendo que se pudo mejorar y es lo que cuenta con miras al próximo partido".

Es que Martín Astudillo sabe que "hay que corregir cosas puntuales en los cuales los equipos nos hicieron, va no daño pero si nos crearon peligro, en el partido con Arsenal fueron varias situaciones de pelotazos, o situaciones muy puntuales que es mejorable y lo vamos a trata de hacer, después, lo demás como rodaje, la confianza que vaya agarrando el equipo va a ser importante, más que todo es un trabajo en conjunto, tratar de perfeccionar los errores para mejorarlos y darle confianza a la zona ofensiva que es lo que pretendemos tener como ser mas llegada y más contundencia", sentenció.

Pero en Gimnasia y Esgrima, no todo es malo, porque el entrenador también habló sobre los puntos positivos o altos que tuvo el plantel "los más alto creo que es la actitud, predisposición que siempre tienen a la hora de competir los jugadores, eso muy poco lo tienen, después lo demás transcurrimos por momentos malos y buenos del partido pero haciendo hincapié siempre por la vía del buen trato de pelota, salir siempre ordenado, con Arsenal lo logramos por momentos, eso es lo que debemos profundizar en esas actitudes que lo estamos haciendo bien, mientras que lo cumplamos más tiempo durante el partido será mucho más beneficioso para nosotros", finalizó Astudillo.

Hoy por la mañana en Papel NOA, el plantel realizará la última práctica porque mañana tendrán descanso para volver a los entrenamientos el lunes a primera hora. El ausente será Leonardo Ferreyra, ayer fue papá por primera vez, además sufrió un golpe en el jueves pasado.