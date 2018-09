Independiente recibe a Colón

Independiente y Colón de Santa Fe se enfrentarán hoy con la intención de dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina y conseguir su primer triunfo en el campeonato doméstico. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 13.15 en el estadio "Libertadores de América", contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Independiente viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por Brown de Adrogué (le ganó por 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en los noventa minutos) mientras que en la Superliga igualó 2 a 2 en su visita a Estudiantes de La Plata.

El equipo de Avellaneda aún no ganó en el certamen local y para buscar su primer triunfo el entrenador Ariel Holan no podrá contar con el defensor Nicolás Figal, quien fue expulsado en La Plata, mientras que también realizaría otros cambios. El técnico dispuso que algunos jugadores no sean de la partida para que lleguen en buenas condiciones al encuentro en el cual recibirá a River por la Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

En principio, volverían al equipo titular Fabricio Bustos, Alan Franco y Maximiliano Meza, quienes jugaron con la Selección Argentina, y Pablo Hernández, quien lo hizo con el elenco de Chile.

Los defensores ingresarán por Figal y Emanuel Brítez mientras que Meza entraría en lugar de Carlos Benavídez, Hernández para reemplazar a Brian Romero y Francisco Silva por Emmanuel Gigliotti.

Por su parte, el conjunto de Santa Fe fue eliminado de la Copa Argentina por San Lorenzo mientras que en la Superliga igualó sin goles como local frente a Unión y también intentará lograr su primera victoria en el actual certamen.

El entrenador Eduardo Domínguez todavía no dio a conocer el equipo que pondrá en Avellaneda ya que aguardará por el delantero Nicolás Leguizamón, quien al inicio de la semana sufrió un esguince en el tobillo izquierdo.