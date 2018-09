Las chicas juegan hoy

El seleccionado femenino Sub16 de la Liga Jujeña enfrentará a su similar de la Liga Tucumana, en partido correspondiente a la ida por el Torneo Regional de Fútbol Femenino.

El encuentro se disputará en el estadio "La Tablada" a partir de las 11 y será controlado por Luis Fuente Seca de Salta.

Por el Anual de divisiones inferiores "Manuel Ortiz" jugarán por Zona Campeonato:

Gimnasia vs. Los Perales: en GAM.5 Nº 1 y 2.

Talleres vs. La Viña: en Vet. Perico y en el "Plinio Zabala". Gorriti vs. Cuyaya: en "Fausto Tejerina" y en Río Blanco. Zapla vs. Luján A: en Zapla auxiliar (9na y 8va); en Forestal (7ma y 6ta).

Nieva vs. At.Palpalá: en Nieva (9na y 8va); en Hidráulica (7ma y 6ta).

Zona Bronce:

Luján B vs. Alto: en Vet.Norte 2 (9na y 8va); en Vet.1 (6ta).

San Francisco vs. Malvinas: en Zapatón 4 y 6.

Belgrano vs. Universitario: en P.Otero (9na y 8va); en V.Belgrano (7ma y 6ta).

Lavalle vs. San Pablo: en Lavalle aux (9na y 8va); en Lavalle principal (7ma y 6ta).

Palermo vs. Alberdi: en M.Rodriguez (9nas y 8vas); en S.Martín (7ma y 6ta).

El Cruce vs. El Chingo: en A.Potable 2 y 1.