Programación de la 21º fecha del Anual

Hoy continuará la disputa de la 21º fecha del Torneo Anual de la Liga Puneña de Fútbol.

El programa es el siguiente.

A las 10, Pumahuasi vs. Talleres; a las 11.30, Tafna vs. San Cayetano; a las 13.45, San Salvador vs. Sportivo Libertad; a las 15.30, Estibadores vs. General Lavalle; a las 17, Santa Catalina vs Atlético Argentino.

Mañana: a las 10, San Francisco vs. 20 de Enero; a las 11.30, Inter vs Central Norte Argentino; a las 13.45, Sportivo Gardelitos vs Luján; 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Unión Educadores; a las 17, Cusi Cusi vs Racing de Cieneguillas.

Puntero

Santa Clara en un difícil compromiso dio cuenta del debutante San Cayetano, el resultado fue 2 a 0 al finalizar el tiempo reglamentario.

Tuvo que trabajar hasta el último minuto el combinado del barrio homónimo, para llevarse una nueva victoria que mantiene a los dirigidos por Nicanor Martínez en la cima del campeonato, también cabe mencionar el gran acompañamiento de su público en cada partido. A tan solo tres puntos cabeza a cabeza y pisándole los talones al líder, están Inter de La Intermedia y San Salvador.

El primero goleo 4 a 1 a Alberdi, que el otro segundo también marcó 4 ante Unión Talleres, de a poco los tres equipos en cada fecha van aumentando la ventaja del resto de equipos. La particularidad el Anual 2018, es que los equipos denominados "grandes" de La Quiaca están lejos de los puestos de vanguardia y el protagonismo es de equipos sacrificados con hambre de gloria.

Además hay que destacar que el juvenil equipos Atlético Argentino volvió al triunfo luego de varias fechas, gano por la mínima diferencia ante Cusi Cusi. Otros resultados registraron fueron Estibadores 2-Central Norte 1, Defensores 2-Pumahuasi 0, Tafna 3-Cieneguillas 1, Lavalle 2-Santa Catalina 0, Gimnasia 2-Barrios 0, Racing Ojo de Agua 4-Veinte de Enero 1, Educadores 3-Cangrejillos 1.

Posiciones

Santa Clara 47 puntos, Inter y San Salvador 44, Yavi 38, Gardelitos y Libertad 36, Ojo de Agua 35, Lavalle 34, Catalina 31, Estibadores 30, Defensores y San Cayetano 29.