Seiscientos treinta jóvenes se capacitaron en oficios

Seiscientos treinta jóvenes pertenecientes a ciento nueve comunidades aborígenes de los pueblos coya, quechua, omaguaca y atacama de los departamentos de Yavi, Tumbaya, Tilcara, Susques, Santa Catalina, Rinconada, Humahuaca, Cochinoca y Doctor Manuel Belgrano concluyeron el proceso formativo que les brindó herramientas para insertarse en el mundo laboral. Muchos de ellos se formaron para trabajar en la construcción de la planta de energía fotovoltaica Cauchari Solar y otros ya obtuvieron empleo en empresas de la provincia. Ayer recibieron sus certificados durante un acto realizado en el Regimiento 20.

Desde fines del año pasado y el presente se llevó a cabo la capacitación, organizada en conjunto por la Secretaría de Empleo de la Nación, Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia, Universidad de la Defensa Nacional, la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, la Gerencia de Empleo y el Ministerio de Trabajo de la Provincia brindando formación a estos 630 jóvenes de entre 18 y 30 años.

El proceso estuvo compuesto de tres módulos formativos diferentes, en electricidad, construcción y montaje de estructuras metálicas, de acuerdo a diseños curriculares aprobados por la Universidad Nacional de la Defensa. Cada uno con una duración aproximada de cinco semanas, donde además de brindársele formación teórica, realizaron práctica profesionalizantes en el Regimiento de Infantería 20, y el Grupo de Artillería 5, siempre acompañados por tutores indígenas designados por la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy.

Cabe destacar el carácter inclusivo de este proceso formativo, ya que el total de capacitados más del 25% es decir, 131 personas fueron mujeres indígenas, y que alrededor del 75% de los capacitados se encuentran entre los 18 y 30 años de edad.

Presidieron el acto el gobernador Gerardo Morales; Gabriela Susana Bilata, secretaria de Gestión Presupuestaria y Control del Ministerio de Defensa de la Nación; Miguel Ángel Ponte, secretario de Empleo de la Nación; la legisladora nacional Alejandra Martínez; coronel mayor Manuel Puyeiro, comandante de la 5º Brigada de Montaña "General Belgrano", y Gonzalo Alvarez, rector de la Universidad de la Defensa Nacional. También estuvieron Juan Carlos Abud Robles, ministro de Desarrollo Económico y Producción; Jorge Cabana Fusz, ministro de Trabajo; Natalia Sarapura, secretaria de Pueblos indígenas; coronel Gonzalo Herrera, jefe de la Guarnición Militar Jujuy; teniente coronel Darío Cialone, jefe del Grupo de Artillería 5; Jorge Beller, gerente de Empleo, diputados provinciales, concejales, capacitadores y alumnos. Se sumaron los representantes del Consejo de participación indígena Waldo Venencia, Ramón Geréz, Emilio Chávez, Marcelo Cuellar, Enzo Soriano, Luisa Jorge, Antonio Yurquina, Bartolo Méndez, Yolanda Ochoa, Celia Domínguez, Héctor Espíndola, Martina Abracaite, Oscar Toconás, Daniela Garay, Orlando Cruz, Roberto Cruz y Mario Cruz.

Las palabras

En la oportunidad se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música "Éxodo Jujeño" para seguidamente invitar a dirigir la palabra a alumna Celia Arias, de la comunidad aborigen Pan de Azúcar, departamento Rinconada. La estudiante agradeció a Natalia Sarapura, secretaria de Pueblos Indígenas, por permitirles capacitar a la gente de las distintas comunidades. Indicó que "detrás de las capacitaciones forjamos un sueño de tener una posibilidad laboral".

Luego hizo uso de la palabra Natalia Sarapura, quien recordó que desde 2015 vienen cambiando la historia de la provincia, "donde nunca más el color de la piel, la identidad o el origen es algo que nos avergüence. Entonces, la identidad y la comunidad se vuelve un valor para honrar nuestros abuelos pero también para hacer rica a nuestra provincia, donde su mayor riqueza es su diversidad cultural, por ello muchas gracias a la Universidad de la Defensa por animarse a construir un proceso de aprendizaje desde lo intercultural".

Detalles de la planta



EN EL PUERTO DE MEJILLONES/ AUTORIDADES JUNTO A LOS CONTENEDORES.

La planta de producción de energía verde más grande de Latinoamérica se construye en nuestra provincia. Se denomina Cauchari Solar y tras la instalación de 1,2 millones de paneles solares en una superficie de 850 hectáreas, tendrá una capacidad de 300 Mw.

Este parque de producción de energía fotovoltaica funcionará en el departamento Susques, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas más irradiadas del mundo. La inauguración está prevista para el año que viene.

La firma Shanghai Electric Power Construction Co, subsidiaria del grupo Power China, tiene a su cargo la construcción; en tanto que Talesun proveerá los paneles solares.

La puesta en funcionamiento demandó la construcción de 52 kilómetros de ruta para asegurar la llegada de los tres mil camiones que transportarán los materiales del parque.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las comunidades aborígenes del lugar compartirán la rentabilidad del 2% de las ganancias, de acuerdo al convenio marco suscripto oportunamente. Cauchari Solar demandará una inversión de 390 millones de dólares, de los cuales una parte será financiada por el Gobierno de China a través del Export-Import Bank of China (Eximbank). Esta asistencia está contemplada en una de serie de acuerdos firmados en mayo de 2017 en Beijing por el presidente Mauricio Macri y su par Xi Jinping.

Un Bono Verde emitido por nuestra provincia en septiembre del año pasado completa la financiación. En aquella oportunidad, el gobernador Gerardo Morales expresó que el Estado provincial "salió en busca de 210 millones de dólares al mercado y recibió ofertas por 744 millones de dólares". En ese marco, se tomarán los U$S 210 millones a una tasa del 8,625%.

Llegada de equipamiento

A fines del mes pasado llegaron al puerto de Mejillones, Chile, cuarenta y dos contenedores con equipos y componentes vitales para la construcción de la planta solar de Cauchari. Se trató del primer envío de un total de 2618 contenedores que arribarán a nuestro país durante los próximos meses, provenientes de Shanghai y Shenzhen, República Popular China.

En esa ocasión, el presidente de Cauchari Solar, Guillermo Hoerth, acompañado por el secretario de Energía del Ministerio de Infraestructura, Mario Pizarro, y el secretario de Relaciones Internacionales de la Región de Antofagasta, Pablo Castillo, supervisaron los equipos recibidos.

Hoerth precisó que los equipos y componentes de la planta solar serán trasladados a través del Paso de Jama.



Espera ampliar la planta solar



MISIÓN CUMPLIDA/ MORALES ENTREGA UN CERTIFICADO A UNA ESTUDIANTE.

El gobernador Gerardo Morales destacó la participación del Ministerio de Defensa de la Nación, la Universidad de la Defensa Nacional y el Ejército Argentino en un programa de capacitación con el Ministerio de Trabajo de Nación y de Producción de la provincia. Fue una articulación de nación, provincia y distintas instituciones para capacitar a más de 600 hombres y mujeres de las distintas comunidades en el marco de los proyectos que se están desarrollando en la Puna. Asimismo agregó que particularmente en el tema energético, hay más de 100 alumnos que no estuvieron en el acto, porque ya están trabajando en el proyecto Cauchari y otros en el proyecto Chinchillas, así que toda la formación que han recibido no sólo sirve para la planta fotovoltaica, sino también por ejemplo, para otros proyectos mineros. Al respecto manifestó estar muy contento por el certificado que recibieron los capacitados. "Estamos con la gente de la empresa que realiza las contrataciones para Cauchari, así que seguramente de acá habrán muchos trabajadores que estarán allí y hay participantes referentes de todas las comunidades indígenas de toda la provincia, así que habrá una importante mano de obra. Muchos de los están acá van a tener trabajo, otro van a tener ya una formación para tener mejores oportunidades en la vida". Agregó que esperan ampliar la planta solar ya que están pidiendo 200 megavatios más, para lo cual ya se hablado con el presidente, ministros y secretarios; vamos a hacer el esfuerzo y esperemos nos den esta autorización. La idea es crecer los próximos 10 años, que Jujuy pueda aportar 3 mil megavatios para lo que hay que trabajar mucho, en la idea de seguir aportando y apostando al desarrollo energético".



Cauchari cambiará claramente la matriz productiva de Jujuy



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL/ ENTREGA UN CERTIFICADO.

También dirigió la palabra Gonzalo Alvarez, rector de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef). "La decisión de crear una escuela de oficios desde la Undef no es otra cosa que poner a disposición una herramienta para que todo el potencial, toda la infraestructura, todo el personal y la disposición fundamentalmente desde el Ministerio de Defensa de la Nación a través de las fuerzas armadas, con todo el potencial de recursos humanos que a la vista estamos exhibiendo puede articularse con distintas herramientas que cuenta también el Gobierno nacional a partir del Ministerio de Trabajo de la Nación, desde la Secretaría de Empleo con programas de empleo joven, al desarrollo de competencias laborales y profesionales. Hoy la Argentina cuenta con una herramienta de gestión a lo largo y ancho del país un enorme potencial, que no es solo potencial sino una clara realidad de la cual hoy estamos siendo todos testigos. Decirles que estamos dando un primer paso importante que puede tener un enorme expansión en todo el territorio del país reproduciendo cosas de tanto valor como las que hoy estamos siendo testigos". Luego reconoció la decisión política del gobernador Morales de llevar adelante este proyecto, de impulsar un proceso de formación de una magnitud inédita y pocas veces vista asociados a un proyecto de formación de recursos humanos sino fundamentalmente productivo de la provincia. Saben que este proyecto está directamente vinculado a un proyecto de desarrollo energético que es el parque solar de Cauchari, una puesta estratégica de la provincia de Jujuy, a la generación de energías no contaminantes, que cambiará claramente la matriz productiva de la provincia, y es una decisión que la provincia toma en sintonía con las decisiones que adoptó la Nación", remarcó.