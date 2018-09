David Guetta presenta su nuevo álbum doble “7”

"7", el nu8evo trabajo de David Guetta, incluye algunos de los éxitos más recientes: 2U con Justin Bieber, Flames con Sia, Like I Do con Martin Garrix and Brooks, Don’t Leave Me Alone con Anne-Marie y Goodbye con Jason Derulo, Nicki Minaj y Willy William.

El DJ/productor múltiple ganador del Grammy David Guetta presenta su esperado nuevo álbum de estudio titulado "7", ya disponible en plataformas digitales y en formato físico en todas las disquerías del país.

Pionero de la música dance, Guetta sabe exactamente dónde llevar su arte y su música, introduciendo un exitoso nuevo. Con un total de 27 temas, el álbum doble representa las diferentes caras de su viaje musical.

"7" estuvo en preparación durante dos años y fue escrito, grabado y producido en los estudios de Guetta de Los Ángeles, Londres e Ibiza. Al igual que los grandes álbumes de pop electrónico, el álbum incluye un segundo disco de canciones dance del underground, grabadas bajo el alias de Guetta Jack Back.

David Guetta posee una particular visión y una capacidad innata para cubrir la distancia entre los dos mundos que representan la música electrónica y la urbana, lo que lo ha hecho producir algunas de las colaboraciones más importantes del planeta; y este álbum no es diferente.

"7" presenta algunos de los nombres más importantes de la música de hoy en día, como Anne-Marie, Bebe Rexha, Black Coffee, G-Eazy, J.Balvin, Jason Derulo, Jess Glynne, Justin Bieber, Lil Uzi Vert, Madison Beer, Martin Garrix, Nicki Minaj, Sia, Stefflon Don, Steve Aoki y Willy William, siendo fiel a la reputación de Guetta como colaborador de superestrellas. El álbum también incluye nuevos talentos como Faouzia, Saweetie y Ava Max.

Hablando sobre el álbum, David Guetta comenta: "El álbum se llama “7” porque es mi séptimo álbum, lo que es loco cuando lo pienso, porque significa un montón de música. El 7 es un número mágico y representa un ciclo complete para mí. Cuando comienzas como artista vas paso a paso y hay solo energía positive: pasión, amor y desafíos. Y luego, si tienes éxito, la segunda fase es cuando estás en la cima y la energía se convierte en miedo, porque ya no puedes ascender más. Ahora siento que he alcanzado una tercera etapa en donde quiero mostrar la música que me gusta. Por eso “7” es un nombre perfecto para mí, porque siento que retomo mi energía original, que puede escucharse en este álbum” .

Guetta reveló recientemente su alias Jack Back y el álbum incluye un segundo componente con temas producidos como Jack Back, con el que Guetta intenta sacar lo mejor de él mismo y de sus comienzos. Dice Guetta: ‘’Como el álbum representa un ciclo completo para mí, quería regresar al comienzo de ese ciclo, al lugar de donde provengo. Este es el tipo de obra que viene a mí con más naturalidad que el pop, porque hice esto toda mi vida. Quería crear algo muy personal. Me entusiasma la música que es parte de una cultura y por ese motivo quise crear esto. No es un tema comercial; lo hago por amor a la música” .