La Dirección de Políticas públicas de adolescencia y juventud de la municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó al público en general a participar de "Premios adolescentes y jóvenes destacados 2018, 7º Edición", cuyas bases y condiciones se recibirán hasta el 31 de octubre venidero.

Esta propuesta está destinada a personas e instituciones cuya tarea cotidiana es innovadora, significativa y trascendental para la comunidad, y la edad de los participantes es de 14 a 29 años. En el caso de las personas con discapacidad, no existe límite de edad.

Las propuestas se recibirán en los rubros "Labor social y/o política"; "Labor cultural"; "Labor deportiva"; "Labor emprendedora o tecnológico"; "Labor ambiental" y "Labor periodística".Las bases y condiciones podrán ser dirigidas a Santa Catalina 801 del barrio Alto Gorriti, de lunes a viernes de 8 a 13.

El objetivo de estos premios es valorar, estimular, promover y homenajear la tarea que distintos ciudadanos o instituciones realizan por la comunidad.

Los premiados podrán ser adolescentes, jóvenes o instituciones que residan o no en capital, preestableciendo que quien resultare galardonado con los premios "Adolescentes y jóvenes destacados" en alguna de las ediciones del mismo, podrán serlo por única vez. Podrán presentar postulaciones a los premios, organizaciones no gubernamentales con residencia en la ciudad; organismos públicos oficiales con residencia en la ciudad; organismos privados con residencia en la ciudad y toda institución local que no se enmarcará en las mencionadas precedentemente pero que según evaluación de la comisión organizadora de los premios, pudieran presentar postulaciones en cualquier de los rubros. Las personas de manera individual, no podrán presentar postulaciones a los premios. Toda la postulación deberá presentarse de acuerdo a los requisitos citados y cada organización, institución u organismo podrá presentar hasta tres postulaciones por rubro.

La presentación de postulantes deberá ser por escrito, de forma clara y legible, en hoja A4, letra Arial tamaño 12 y no superar las dos páginas. Se enviarán en sobre cerrado a nombre de la Dirección de Políticas públicas de adolescencia y juventud, Santa Catalina 801 barrio Alto Gorriti. Adolscenciayjuventud2017@gmail.com de 8 a 13. Se consignará el rubro en el que se presenta la postulación. Datos personales de quien se propone para la distinción: nombre y apellido completos, edad, domicilio particular, correo electrónico, teléfono celular del participante y de su tutor, e institución o lugar donde desempeña sus actividades. Descripción de la actividad que realiza e o la ciudadana o institución en el rubro en que se lo propone. Fundamentar los motivos por los que se considera que la persona o institución propuesta debería ser galardonada con el premio. Firma y sellos de la organización, organismo que refrenda y respalda la propuesta.