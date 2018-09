Rechazan pedido de sobreseimiento de exmandatario

La Cámara de Apelaciones y Control rechazó el recurso de apelación interpuesto por los abogados Horacio José Aguilar y Carlos Hernán Cuneo, defensores del exgobernador Eduardo Fellner y confirmó lo resuelto por el Juez de Control Nº 4 Isidoro Arzud Cruz, de no hacer lugar al pedido de sobreseimiento a favor del exmandatario provincial.

La resolución de los magistrados Gloria María Mercedes Portal de Albisetti (presidente de trámite), Emilio Carlos Cattan y María Alejandra Tolaba, (ambos habilitados), fue adoptada en el marco del Expediente Principal Nº P-140750/16, conocido públicamente como “Megacausa”, y emitida el pasado lunes.

Los abogados Aguilar y Cuneo, esgrimieron como agravios, entre otras consideraciones, que el juez Cruz, había omitido dar tratamiento a múltiples aspectos expuestos, obligando de esta manera a su defendido, a permanecer sometido a proceso, lo cual entienden vulnera el derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva.

Así, discurren con la postura adoptada por el juez, en el entendimiento que ésta cuestiona la vigencia de artículos del Código Procesal Penal, el artículo 29 de la Constitución Provincial, el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 8 y 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dijeron los abogados, que el Juez de Control delegó en el Ministerio Público de la Acusación, el dominio de la oportunidad para desincriminar al imputado, y que reconoce una suerte de poder absoluto en cabeza de dicho organismo.

Pidieron que se advierta el desarrollo de múltiples motivos por los cuales creen que el exfuncionario debe ser sobreseído, los que indican son: la atipicidad de las conductas imputadas, la incongruencia de la acusación, la inexistencia de elementos de convicción que pudieran sostenerla; cuestiones que consideran no fueron ni siquiera enunciadas en la resolución que se ataca, lo que provoca un gravamen serio y atendible.

Sobre los fundamentos del fallo

En su voto, al que adhirieron sus pares, la jueza Portal de Albisetti expresó que todavía no se puede afirmar que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado conforme a la etapa en que se encuentra la causa, en tanto, la misma está en plena recolección de pruebas dentro de los términos que indica el Código Procesal Penal, pudiendo el representante del Ministerio Público de la Acusación arribar al esclarecimiento de los hechos investigados con nuevas o distintas pruebas en esta etapa.

En cuanto al argumento, sostenido por los defensores, que el hecho imputado no encuadraría en ninguna figura penal, la jueza sostuvo que aún no puede ser proclamado en tanto – y es necesario reiterar- que una vez más este pedido aparece como prematuro, ya que la investigación penal preparatoria no se encuentra concluida y de los elementos de prueba obrantes en la causa, las dudas no han quedado despejadas para cerrar el proceso con la convicción necesaria acerca de la no autoría o no participación de Fellner en los hechos investigados.

La magistrada enumera algunas cuestiones que aún faltan dilucidar, como los informes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy, del Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, y de la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación, como así también la declaración testimonial del "extupaquero" David Alejandro "Pilo" Mancilla, quien fue chofer de la dirigente social Milagro Sala.

Portal de Albisetti recordó que no existe impedimento legal alguno para que, en la etapa del juicio, el derecho de defensa del recurrente sea ejercitado ampliamente, proponiendo los medios probatorios que considere pertinentes hacen a su descargo.

En la “Megacausa” están imputados ex funcionarios nacionales, provinciales y municipales; intendentes municipales y ex integrantes de organizaciones sociales, investigados por el destino de los fondos para la construcción de viviendas sociales en algunas localidades de la provincia de Jujuy.

Cabe recordar que a la fecha, en el Juzgado de Control Nº 4, se tramita un nuevo pedido de sobreseimiento, con argumentos diferentes a los anteriores, presentado por los abogados defensores del exgonernador provincial.