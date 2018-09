Investigan la muerte de una mujer embarazada en Humahuaca

HUMAHUACA (Corresponsal). Una mujer de 28 años, embarazada fue hallada sin vida la noche del sábado en la casa de su suegra, ubicada en la avenida Belgrano de esta ciudad.

María Di Pietro, ayudante fiscal de Tilcara, que se encontraba de turno en Humahuaca, le dijo a nuestro diario que “se está tratando de establecer las causas de fallecimiento de una mujer embarazada de tres meses, cuyo cuerpo fue encontrado sin ningún rastro que externamente llame la atención”, por lo que se ordenó la realización de la autopsia.

El sábado por la noche, alrededor de las 21 el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en la vivienda de su pareja, ubicada en la avenida Belgrano del barrio Centro de esta ciudad quebradeña.

El hecho ocurrió durante una fiesta con motivo de la celebración religiosa. Al llegar al lugar, el personal de Same, tuvo que ser custodiado por la policía para poder ingresar ya que las personas que se encontraban allí estaban totalmente alcoholizadas y agresivas.

Según trascendió, la mujer identificada como Mirta Cruz, madre de dos pequeños y cursando su tercer embarazo fue encontrada acostada en una cama, con sus hijos y abrazando a uno de ellos. Una escena desgarradora que conmociona a toda la ciudad.

Rumualda Cruz, madre de la víctima fatal dialogó con nuestro medio y señaló que la joven se encontraba cursando un embarazo de alto riesgo, por lo que hace una semana atrás estuvo internada en un nosocomio de la capital provincial.

Al regresar a Humahuaca, la joven se instaló en la casa de su madre hasta el día sábado, en el que su pareja Jonatan Maine la llamó y le envió un remis para que fuera a su casa.

“Yo le dije que no vaya, que todavía no estaba bien, y me dijo que ya se sentía mejor”, contó la mujer entre lágrimas y agregó “hasta el jueves ella estaba bien, sonreía”.

La madre además relató que Mirta Cruz se encontraba en pareja con Maine desde hace siete años y expresó que su hija sufría violencia verbal por parte de su suegro. “Ella le tenía miedo a su suegro porque siempre la maltrataba y su pareja le decía que tenía que aguantarlo”, sostuvo la mujer.

Cruz relató que su nieto se encontraba con su madre en el momento en el que ocurrieron los hechos y que el niño le contó que el suegro de la joven “le pegó con un balde por la espalda, después la golpeó en el rostro y la pateó y mi mamá empezó a dormirse”, contó la madre de la joven de acuerdo al relato de su nieto.

Cabe señalar, que Mirta Cruz además había denunciado a su pareja Jonatan Maine por violencia de género, tiempo atrás. Si se confirman los relatos de la madre de la joven, todo parece indicar que la mujer sería una nueva víctima de femicidio en nuestra provincia.