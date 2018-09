Inauguración de la gruta y entronización de la imagen de la Virgen de Guadalupe

Con gran regocijo, la comunidad vecinal del sector conocido como El Palomar, ubicado en barrio Güemes, participó de la inauguración de la gruta en honor a la Virgen de Guadalupe y de la entronización de la sagrada imagen. Una vez más, San Pedro de Jujuy, suma a su patrimonio cultural e histórico, una obra nacida de la fe y de la generosidad de su gente.

Dios, va llamando a las personas y colocando en los surcos de la tierra fértil de su corazón, la semilla que tendrán que hacer germinar y cuidar amorosamente. Una de ellas fue la joven Eliana Kozanecki, que reside en el sector, quien atendiendo el llamado, asumió el compromiso de buscar devotos comprometidos con el ideal y luego de transitar caminos escarpados pero con la ayuda solidaria, pudo lograr el sueño de erigir una gruta para la Virgen de Guadalupe, tal como ella la llama con gran afecto, su “Morenita”.

Atrás quedó ese espacio verde abandonado, en el que se reunía gente de mal vivir que asolaba la zona amedrentando y asaltando a los vecinos, atrás quedó el abandono y la oscuridad, ya que la joven Eliana, luego de compartir con el padre Héctor Martínez, el deseo de que la Virgen de Guadalupe, tuviese una gruta, con la anuencia y el apoyo del sacerdote, dio el primer paso al solicitar al municipio la correspondiente autorización. El intendente Julio Bravo, no sólo expresó su beneplácito por la iniciativa, sino que además de otorgar la orden, dispuso que personal de Obras Públicas del municipio, colaborara con la mano de obra.

En la noche de la inauguración, el padre Héctor Martínez presidió la misa, y al bendecir la gruta, expresó con marcada alegría que será un lugar sagrado, un santuario, “también bendecimos esta imagen que representa a la Madre de Jesús bajo la advocación de Guadalupe, fuente de esperanza, que nos invita a poner nuestra mirada en su hijo Jesús. Nos ayudará en los momentos de dificultad a buscar la paz y la unidad. Cuidemos entre todos este santuario y sigamos colaborando para que se transforme en un maravilloso espacio para la familia”, dijo el padre. Luego la joven Eliana, llamo a tres devotos, su padre Luis, Juan José Calderari que donó la imagen y Franco Vildoza, quienes entronizaron la imagen en la gruta. Los Mariachis entonaron canticos a la “Morenita” y hubo un compartir.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Eliana Kozanecki, expresó su emoción luego de la inauguración de la gruta. “Estoy muy contenta, emocionada al ver el sueño hecho realidad, hemos trabajado muchísimo. Cuando le propuse al padre Héctor, me brindó todo su apoyo me nombró vocera de la Virgen y me dijo, adelante!. A partir de allí comenzamos enviando notas para que nos cedan el lugar porque este predio era un espacio verde abandonado, la Municipalidad nos donó la mano de obra y todo lo demás es colaboración de la gente. Quiero agradecerle a los sampedreños por la gran generosidad puesta de manifiesto en estos difíciles momentos que estamos atravesando”, dijo la joven.

Indicó que hubo momentos en que pensó que no podría concretarse porque había pasado un año y medio y todo demoraba. “Como la obra no avanzaba me sentí mal, pensé que la Virgen no iba a tener su gruta y le preguntaba por qué me había llamado a mi si no tengo recursos económicos necesarios y comenzaron a aparecer las donaciones de gente humilde, solidaria. Hoy, puedo decirles con mucha alegría que nuestro sueño se concretó, que tenemos nuestra primera plazoleta Virgen de Guadalupe.

La joven sostuvo que el trabajo continuará, seguirán parquizando, pintando y colocarán más iluminación, “también vamos a armar el pesebre que se llamará pesebre Guadalupano, solo tengo palabras de agradecimiento para todos”.

Cabe acotar que la plazoleta se levanta entre las calles Juanita Moro y Zubiría.