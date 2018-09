Zeballos le dio el cuarto punto a la Argentina ante Colombia

San Juan (NA) -- El marplatense Horacio Zeballos le dio hoy el cuarto punto a Argentina, que cerró por 4-0 su victoria sobre Colombia, en el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputó en la ciudad de San Juan.

Zeballos, 152 del ranking mundial, se impuso al juvenil Nicolás Mejía con parciales de 7-5 y 6-2 en una hora y 6 minutos, en el único partido disputado el domingo, ya con la serie definida.

El zurdo argentino no tuvo mayores problemas para resolver su encuentro ante Mejía, de 18 años, número 6 del ranking junior, y debutante absoluto en la Copa Davis.

Zeballos, de 33 años y dedicado ahora a los torneos de dobles, donde ocupa el puesto 31° de la categoría, volvió a disputar un singles por el equipo argentino después de cinco temporadas.

Más allá de la contundencia en el 4-0 final, Argentina debió esforzarse para resolver este encuentro frente a un joven equipo colombiano, que presentó batalla en varios tramos del fin de semana, aunque los triunfos siempre quedaron en manos del conjunto albiceleste, más experimentado en esta clase de compromisos.

El juvenil Mejía, considerado uno de los tenistas cafeteros con mayor futuro, tuvo un buen comienzo, con un quiebre sobre el saque de Zeballos en el quinto game del primer parcial, pero no consiguió sostener es envión y el argentino se recuperó para llevarse el primer parcial por 7-5.

Con el primer set en el bolsillo, Zeballos dominó con más comodidad el resto del encuentro, el último entre argentinos y colombianos en esta serie.

"Al principio estaba relajado pero al mismo tiempo quería ganar, y no estaba jugando mi mejor tenis. Cuando comenzó el segundo set, dije ‘vamos a ganarlo, vamos a ganarlo’, y por suerte terminé jugando muy bien, muy cómodo, con Gastón en el banco y los chicos al lado alentando", afirmó Zeballos.

Por su parte, el capitán de silla Gastón Gaudio -que debutó esta serie junto a Guillermo Coria y Guillermo Cañas al frente del equipo- opinó que Zeballos jugó "muy bien".

"Estoy contento porque no perdimos ningún punto. La serie fue muy positiva, no sólo no solo por el resultado sino porque tuvimos una semana con muy buen ambiente, la pasamos muy bien y volvimos al Grupo Mundial", sostuvo el "Gato".

Tanto Argentina como Colombia conocerán a sus rivales de febrero próximo en el sorteo de la Copa Davis 2019, que se realizará dentro de diez días en la sede de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La importancia de la victoria albiceleste es que será uno de los doce preclasificados, más allá de haber logrado el ascenso, luego del descenso en 2017.