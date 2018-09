"Mi hijo está raptado y no lo puedo ver"

Camila López es madre de dos hijos y víctima de violencia de género parte de su expareja, días atrás denunció que su hijo menor fue "raptado" por su padre y que "apañado" por una "insólita desición" del Tribunal de Familia, no lo puede ver desde hace más de un mes.

"Tengo dos hijos, uno de 16 y otro de 11 años y estoy separada porque mi expareja es una persona muy violenta y me agredía constantemente, tanto física como de forma verbal. Si bien él nunca se interesó por su hijo, mi exsuegra los fines de semana lo venía a buscar y yo dejaba que se lo lleve, para que tengan un vínculo", dijo la mujer a nuestro diario.

El pasado 28 de marzo, López denunció nuevamente en la Seccional 31º del barrio Coronel Arias a su expareja, esta vez por amenazarla de muerte y el Juzgado de Violencia de Género resolvió una restricción perimetral para el denunciado.

Desde ese momento la mujer solo dialogaba con su exsuegra y era ella quien iba todos los fines de semana a buscar al niño de 11 años.

"El 2 de junio pasado mi exsuegra vino a retirar a mi hijo como lo hacía todos los fines de semana, pero no lo trajo más. Fui a denunciar esta situación porque sin lugar a dudas fue raptado y días más tarde me doy con la extraña novedad que habían presentado una medida cautelar en la Vocalía 6 del Juzgado de Menores, para quedarse con la guarda de mi hijo, fundamentando este pedido con conceptos y calificativos humillantes, despectivos y misóginos hacia mi persona", continuó López.

A través de su abogada defensora, Sara Cabezas, como primera medida, la mujer solicitó que se mantenga el "status quo" (es el mantener estado de cosas de un determinado momento) y que el niño que quedó en el medio del conflicto de los padres pueda volver a su hogar.

Esta medida a la fecha no se cumplió por informes de la defensoría de Menores, dando cuenta que el niño habría manifestado su intención de continuar viviendo con su padre.

"Claramente mi hijo está amenazado y manipulado por su padre y su abuela, y estos informes no están del todo claro, fue por eso que mi abogada pidió que se le practiquen pericias psicológicas, pero todavía no se realizaron. Tengo mucho miedo que le pueda pasar a mi hijo. La persona que raptó a mi hijo es extremadamente violenta", dijo López.

"El Juzgado resolvió que hasta que se resuelva esta terrible situación, yo por lo menos pueda ver a mi hijo los días sábados únicamente, pero cuando voy a buscarlo, me lo niegan, no lo puedo ver. No entiendo como desoyen medidas judiciales".