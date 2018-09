40 - 40 - 40- 60... y contando...

Hace pocos días, sólo 46, la columna de El Pulso de la Semana del 5 de agosto, llevaba por título: "30 - 30 - 30 - 40 y el delivery de la corrupción". Analizábamos en esa ocasión, números que nos parecían alarmantes, escandalosos, y que delataban la magnitud de una crisis nacional sin precedentes. Decíamos: con el dólar a casi $30 había que esperar un segundo semestre muy grave; la inflación para 2018, aceptada por el propio presidente Mauricio Macri, iba a ser el 30%; el otro índice doloroso marcado por la Universidad Católica Argentina, hablaba de un 30% de pobreza, y finalmente, el Banco Central, todavía dibujaba las tasas de interés al 40%, aunque las empresas, y especialmente las Pymes, ya sabían que la realidad desbordaba ese número largamente. Hace apenas 1104 horas, ése fue el título periodístico que escandalizaba a este periodista y a todo el país. Y "El delivery de la corrupción", se refería al hallazgo de los famosos cuadernos de Oscar Centeno, "el chofer que todo lo escribía" y parecía, iba a ser la noticia que nada ni nadie podría opacar. Por eso aquel título "30-30-30-40 y el delivery de la corrupción". Qué equivocación! O qué expresión de deseos que allí se detuviese la carrera cuesta debajo de los números de la vida nacional. Hoy el dólar a más de $40 y descontrolado, la inflación prevista superior al 40%, y con pesimistas adelantándose hasta más del cincuenta por ciento, el índice de pobreza rozando también el 40% y creciendo alimentado por su pariente más terrible, la indigencia, y con las tasas de interés al 60% fijadas por el propio Banco Central -es decir en la realidad veinte puntos más- marcan las razones de la corrección necesaria en el título de El Pulso de esa semana: 40 - 40 - 40 - 60... contando...

Acuerdos que no son

En la olla en la que hierve la economía nacional, hoy es una ebullición en la que se cocinan sin distinciones de ninguna naturaleza casi todos los sectores de la República. Las pocas excepciones son la franja de los grandes exportadores a los que sin embargo, un sistema bastante naif de retenciones les muerde las pantorrillas, los grandes banqueros y fuertes operadores de la compraventa/subasta de dólares de cada día, que el Banco Central más que controlar, beneficia. En la misma olla, los precios se disparan en atropellada, como los servicios, las prepagas, los alimentos, los combustibles y los medicamentos, sólo por citar lo que tiene que ver con la vida misma. Y claro, también, los créditos, ahogando con particular saña a quienes recurren a los pagos mínimos de sus tarjetas de crédito y a los poseedores de créditos indexados con UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). La gigantesca causa de los cuadernitos de Centeno, eclipsada por todo esto, recién amenaza con volver a cobrar brillo e intensidad en esta semana, porque se afirma que el juez Claudio Bonadio, procedería a dictar decenas de procesamientos, pedidos de prisión, y en la punta de su trabajo jurídico, volvería a pedir el desafuero y la detención de la expresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Ante este panorama, qué difícil es darle entidad a temas fuertes como éstos: a) La salida de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Ricardo Lorenzetti y el desembarco en su sillón de Carlos Rosenkrantz, jurista más amigo del gobierno; b) La dura pelea por el presupuesto nacional 2019, que se debe presentar este sábado o a más tardar el lunes, en el que el gobierno logró -gestión de Rogelio Frigerio mediante- que 19 gobernadores se sentaran en una foto con el presidente para derivar en el magro anuncio de un "acuerdo de trabajar juntos", pero muy distante de un cierre consensuado que recién se buscará en el Congreso. La foto sirvió para mostrarle al FMI, "voluntad y vocación" de no caer en el terrible error de tener otro año sin presupuesto, pero sólo eso. El macrismo hizo gestos: retrocedió con el recorte a las asignaciones familiares que había dispuesto para la Patagonia y el Norte Argentino, pero no le alcanzó para sumar a gobernadores rígidos como Alberto Rodríguez Sáa, Miguel Lifschitz, Alicia Kirchner, Gerardo Zamora o Carlos Verna. c) Después de seis semanas de paro, las Universidades Nacionales volvieron al trabajo, pero eso no asegura el regreso a la normalidad. La Conadu Histórica, el más fuerte e importante gremio de las universidades rechazó los acuerdos y en Jujuy, resistía levantar la huelga que recién hoy dejará atrás, pero no claudicará con sus reclamos por mejoras salariales más sustanciales y una fluidez imprescindible en la ejecución de los presupuestos en curso. El financista del matrimonio Kirchner, Ernesto Clarens, finalmente logró acogerse a los beneficios de los testigos arrepentidos, a cambio de entregar a la Justicia un gigantesco listado de coimas supuestamente usados en las campañas electorales K, donde figuran empresas de la obra pública, exfuncionarios, circulación de masas de dinero negro de alto calibre.

Jujuy compacta y ahorra

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mantuvo en un discreto plano de perfil bajo, y si bien acompaña los pedidos del gobierno nacional, sus expresiones se parecen mucho a declaraciones de compromiso que a entusiastas adhesiones. Más bien, expresó con claridad que los tiempos que se avecinan serán horribles y auguró que Cambiemos seguirá firme y unido frente a las "tormentas". El GM anunció que esta semana Jujuy se plegará a los recortes de gasto oficial mediante una reestructuración de su gabinete. La opinión pública se mostró escéptica ante el anuncio, habida cuenta de la experiencia que dejó la "compactación" del gabinete nacional, que se convirtió entre grandilocuentes anuncios en una fabulosa venta de humo. Solamente cambió de nominación a ministros que se convirtieron en secretarios, y reubicó a otros como "Secretarios de Gobierno" o asesores, y dejó intacta la enorme estructura de la administración pública nacional, un verdadero cáncer en la vida de la República. En Jujuy el GM dejó claro que no reducirá ministerios, aunque su reestructuración podría fusionar algunas secretarías y otros cargos menores que florecieron desde diciembre del 2015 por toda la administración y de manera exponencial. Con desconfianza, la oposición espera los anuncios sin muchas esperanzas de que sean significativos, a pesar del anuncio oficial de que la movida significaría un ahora anual de 50 millones de pesos. El gobierno, completa su estrategia buscando acelerar y promocionar el plan de contigencia presentado semanas atrás. Algunos, siempre más papistas que el Papa, inscriben acciones normales y cotidianas del gobierno bajo el rótulo de "Jujuy asiste y reactiva", queriendo engordar por la fuerza la propuesta, sin comprender que solamente consiguen bajarle entidad con su actitud obsecuente. El acento puesto en lo social, en mantener el nivel de los servicios de educación y salud, es la marca de calidad de ese plan, cuyo éxito o fracaso, se percibirá en las franjas más vulnerables de la sociedad a medida que los 40 - 40 - 40 - 60 sigan avanzando sobre la gente. Sobre estas nuevas cifras de la actualidad, todas reales y palpables, cabalgó el jefe del Seom Carlos Santillán, aprovechando espacios que con dudosa intencionalidad armó un popular programa de la TV porteña que tras entrevistar al GM le licuó el mensaje dejando la última palabra al dirigente sindical. Una buena noticia recuperó la centralidad de la información oficial: los seiscientos treinta jóvenes de comunidades aborígenes capacitados por la Universidad de la Defensa en oficios que servirán especialmente para acompañar el desarrollo de la nueva matriz productiva de la Puna, que crecerá alrededor de los parques solares. Este paso de la gestión de gobierno que unió educación y producción, es de mucho más que eso, un gigantesco salto para la proyección de la Provincia.

Entre Pasos y generales

En tanto, la política, un poco envuelta en el cono de sombras que le deja la crisis, sigue su camino. El gobierno nacional dejó filtrar el proyecto de Jaime Durán Barba de eliminar las Paso de agosto del año que viene. Las versiones se ajustan a lo comentado muchas veces en esas líneas, con idénticas fuentes, que tomarían como excusa el ahorro de seis mil millones de pesos que cuesta las primarias, y como objetivo de fondo, solidificar la alianza gobernante Cambiemos, y fomentar la dispersión de la oposición, especialmente la del peronismo. Uno de los proyectos del cristinismo, es hasta hoy, volver a copar el PJ y confiando en que el núcleo duro de la expresidente le dé la victoria en las Paso, volver a posicionarse con posibilidades, de ganar en octubre o al menos de negociar desde una posición de fuerza diferente a la de hoy. Las versiones incluyen el probable adelantamiento de las elecciones, del que nadie se anima a tirar precisiones. En Jujuy -como en otras provincias- se difuminarían entonces los intentos de desdoblar elecciones, muy claramente expresadas por ejemplo por el intendente de San Pedro, Julio Bravo. Y si se dieran esos supuestos, todo el arco político deberá reacomodar sus planes.

Timbrear, ¿para qué?

Pero como ningún cocodrilo quiere quedarse dormido, hasta Sergio Massa reapareció. En las reuniones de gobernadores peronistas, su participación tangencial fue un obvio intento de ganar protagonismo y apoderarse de la cabecera de la mesa de los diálogos con el gobierno. Como ninguno es ingenuo, rápidamente aceptaron la presencia pero montaron barreras protectoras. Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, aseguraron que “habrá presupuesto” y José Luis Gioja, presidente del PJ, valoró que los gobernadores se sienten con el gobierno, aunque remarcó que la foto sólo fue para cumplir con un Whatsapp para conformar a Christine Lagarde. Las tropas del PRO encabezadas por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal salieron a las calles reiniciando los timbreos de campaña. A ellos los respetaron, pero en otros puntos de la Provincia recibieron abucheos y hasta insultos para legisladores y funcionarios. Ocurre que el fuerte impacto del código 40 - 40 - 40 - 60, también termina licuando la credibilidad en el modelo que encarna Cambiemos, sino también diluyendo la autoridad presidencial. En Jujuy, algunos dirigentes políticos en el oficialismo y también en la oposición tiraron sobre las mesas la posibilidad de timbrear la provincia. Un brevísimo análisis de las posibles reacciones de la gente, los disuadieron de inmediato.

Y los temas locales...

Y la Provincia tiene sus particularidades. La coalición gobernante se acomoda pero reconoce malestares internos en sus principales socios. No todo es un jardín de rosas desde hace un tiempo y a pesar de la solidez de la amistad de los líderes Gerardo Morales y Carlos Haquim, las segundas líneas expresan disconformidades mutuas cada vez más sonoras. El Partido Primero Jujuy -con la novedosa incorporación en la mesa de la conducción de la diputada palpaleña Mariela Ortíz- analizó en un plenario bastante contenido la situación de la provincia y del país, y muchos dirigentes expresaron, con medida discreción, ideas propias y propuestas distintas a las del oficialismo. Primero Jujuy debe reencontrarse con sus votos y superar el papelón electoral del 2017.

El culebrón de la venta del Ingenio La Esperanza sigue ofreciendo capítulos impensados. Pablo Calderón, juez del proceso, resolvió enviar al archivo todo lo actuado, a excepción del último acuerdo entre el gobierno y los eternos oferentes colombianos. Algunos abogados creyeron ver la caída de todo el proceso. Los trabajadores se hundieron en nuevas incertidumbres, el gobierno a través del ministro negociador expresó que la decisión judicial era una muy buena noticia, y la población ya ve pasar las noticias de tan delicada trama como quien oye los truenos de una tormenta lejana que amenaza con llegar.

En la Legislatura, repercuten casi con fiereza las órdenes del Poder Ejecutivo. Se aprueban o se aprueban los proyectos enviados y la oposición plantea sus quejas, ya no desde el rigor parlamentario, sino hasta desde la ironía y la burla. Con ello se da otra vuelta de tuerca sobre la calidad institucional del Poder.

La “Megacausa” vuelve -por ahora- al despacho del juez Isidoro Arzud Cruz, luego de que el juez federal Julián Ercolini rechazara la competencia que había dispuesto en primer término la Cámara Federal de Salta. El exgobernador Eduardo Alfredo Fellner arremetió nuevamente demandando su sobreseimiento, los abogados de las partes y las autoridades judiciales de la Provincia navegan entre dudas e incertidumbres, compartiendo la certeza de que todas las movidas conducen a que la cuestión termine a consideración de la Suprema Corte, en una espectacular maniobra de dilaciones que les negaría a los jujeños conocer la verdad de esos gravísimos acontecimientos de su historia reciente, y a los mismos involucrados, la posibilidad de recuperar el pleno disfrute de su inocencia, si así correspondiera.

Doloroso final

Finalmente, la muerte trágica de José Manuel de la Sota, llega a privar a la Argentina de un demócrata de lujo. Como si sobraran políticos de su talla, la muerte arrebata a uno de los más lúcidos y batalladores. Pero con su ejemplo a cuestas, y el de tantos otros, hay que prepararse para seguir. El 40 – 40 – 40 – 60, no puede ser el signo de la vida de argentinos y jujeños.