Educación Física es una materia discriminadora

-¿Cuáles son los puntos de la charla que brindó en las Jornadas?

-Se inicia dejando de manifiesto que estamos en una sociedad en la que surgen un montón de cambios, y van avanzando a pasos agigantados, y en los que la educación debe cambiar. Sobre todo la Educación Física que es una de las materias más discriminadoras. Tenemos que cambiar de paradigmas que ya están viejos, que estaban de una manera binaria y sexista, deben ser eliminados por nuevas perspectivas y nuevos paradigmas. Los docentes tenemos un marco legal para respaldarnos y dar una buena educación inclusiva, sin prejuicios y sin discriminación, basándonos en la ley de Educación Sexual Integral (ESI) 26150 sancionada en el 2006 para darle una perspectiva al niño, y educarlo desde el cuidado de su cuerpo en relación a los demás y de la sexualidad, rompiendo las barreras machistas, patriarcales en las que los docentes fueron formados. Argentina es pionera, vanguardista en leyes sobre derechos humanos: la ley de Matrimonio Igualitario sancionada en el 2010, la ley de Identidad de Género en el 2012, y la ESI nos habla del marco legal dentro de la educación. Sobre todo con perspectiva de género.

-Los docentes siguen con el "argumento" que no están capacitados para la implementación de la ley...

-Cuesta avanzar en la charla porque hay que centrarlos dónde estamos, y reconocer cómo nos enseñaron y cómo debemos enseñar. Sin embargo en nuestras clases de Educación Física vemos en los patios muchas orientaciones sexuales y no por eso tenemos que discriminar. Entonces es claro que el deporte no fue creado para un sexo en especial. Hay que sacar ese mito que el hombre es el único fuerte y aguerrido y que la mujer está destinada a las actividades suaves, livianas. Desde jardín nos mal enseñaron a dividirnos en sectores, donde asignan colores de género y eso es erróneo. Los chicos deben elegir el color que quieran y lo definen en la construcción de su personalidad en su identidad y orientación sexual.

-¿Los docentes escuchan a los niños y niñas?.

-Nos cuesta escuchar a un niño, niña, niñes, que se expresa de manera distinta. En cambio los niños juegan, intercambian roles y lo toman naturalmente. Hoy por hoy gracias al apoyo como el movimiento feminista, la cultura en sí va notando que ya no existe esa manera de pensar. En síntesis va a costar que todo este sistema se involucre con la ESI. De hecho ninguno de los derechos que ganamos fueron regalados. Todos fueron productos de luchas de los colectivos sociales. Por ello surge la rebeldía ante un sistema que no permitía crecer como sociedad. De hecho eso no sale como prioridad de la educación, sino que sale después de lo que fue el tratamiento del proyecto de legalización del aborto. Es decir ahora reconocen que hay una ley, un contenido que no lo tocaron y queda de manifiesto que en educación le falta hablar de estos temas.

-¿En Corrientes hay algún avance?

-En Corrientes en el 2007 salió una resolución donde la Educación Física en el nivel secundario puede ser mixta. Les resultó interesante a los docentes jujeños, y solicitaron que les pase el modelo para implementarlo. Para mi ese es el impacto que debe quedar después de una capacitación, y las preguntas que realizaron, porque salieron estrategias para tratar el tema. Ojalá que lleguen a modificar y que los chicos elijan su lugar para hacer Educación Física, para que cada adolescente pueda desarrollarse, porque de lo contrario cuando no sucede se llevan la materia y hay casos donde es materia de deserción escolar.

-Mencionó el debate por el aborto. Hoy el sector pro vida rechaza la ESI. ¿Cómo se entiende esta situación para avanzar?

-La ley se va a implementar si se hacen algunas modificaciones. Por ejemplo un sector religioso cultural o político, el otro lado un marco social y desde el marco de la ley estas dos que son importantes. Los cambios deben ser con perspectivas de diversidad sexual, y dejar de lado los prejuicios de los adultos.

-Los jóvenes adoptaron el lenguaje inclusivo, una manera de rebeldía quizás, pero causa burla en los adultos ¿Es una muestra de ignorancia, homofobia ?

-La negación es de los grandes. Los chicos tienen las condiciones para hablar de "elles". Somos estructurados, por eso no aceptan a las nuevas generaciones. El desafío es derribar esos prejuicios y evitar la discriminación.