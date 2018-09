Gimnasia compartió con los chicos

Jugadores, cuerpo técnico en pleno y dirigentes de Gimnasia visitaron las escuelitas de fútbol de Real Sociedad y Alianza Junior.

En la oportunidad, con Diego López y Alejandro Frezzotti a la cabeza, compartieron con los chicos una tarde diferente, ya que además de conversar y jugar con ellos, hubo sorteos de pelotas y camisetas entre los presentes.

La activa directiva Alicia Salazar fue quien propuso la idea y se contactó con el profesor Darío Ortiz para organizar la visita en Alto Comedero. El objetivo es incentivar a los chicos jujeños a jugar al fútbol y recuperar un poco el sentido de pertenencia con el club que nos representa a nivel nacional.

"Fue todo muy lindo y estamos agradecidos. Los niños disfrutaron mucho. Se les notaba la emoción al charlar con López y Frezzotti. Ellos se brindaron por completo", agregó el titular de la escuelita Alianza Junior en charla con El Tribuno de Jujuy.

Asimismo resaltó la predisposición de Martín Astudillo y sus colaboradores. "A Fede Martínez y Tino Beltrán son amigos míos que conozco del fútbol de la Liga Jujeña cuando jugábamos. La verdad fue todo muy agradable y los chicos sorprendidos por la visita". Ortiz además agradeció a Elbio Robles, de la Real Sociedad, que recibió a todos para este encuentro con los "lobos".

A partir de la puesta en marcha del departamento de R.S.E., Gimnasia se encuentra realizando también un trabajo social, que además de las visitas, incluyen tour interno por el estadio "23 de Agosto" para que los "bajitos" conozcan y sienten pertenencia por el club jujeño.

"Estamos convencidos que debe haber apertura a la sociedad y estamos abocados que sea así", consideró el gerente "albiceleste", Gustavo Baravalle.

En tanto, el plantel se encuentra trabajando para enfrentar el sábado a Santamarina en Tandil.

Regional Juvenil

Por la décima tercera fecha del Regional Juvenil del NOA, Gimnasia sonrió ayer a la mañana en el estadio “23 de Agosto”.

El Sub 19 sigue imparable. Ahora goleó tres a cero a Central Córdoba de Santiago con gritos de Mamaní -2- y Juárez. El Sub 15 también se impuso de manera contundente por cinco a uno con tantos de Tasca -3- y González -2-, descontando Ríos. En tanto, el Sub 17 empató tres a tres con el representante “mistolero”.