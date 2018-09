Leo Jurado presenta "Soledad" en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño"

Con el ímpetu de la juventud y la seriedad de los adultos, Leo Jurado está en el comienzo de un camino que promete mantenerse en el tiempo. Es cantautor jujeño y radicado en Córdoba desde hace unos años donde fue en busca de su destino.

Cuando se radicó en Córdoba, entendió que la música necesitaba también de su estudio. Se formó en canto lírico.

Está en el tramo final de la carrera de Ciencias Económicas y después de un par de años tocando en distintos escenarios de Córdoba, este año salió el esperado primer disco. Se titula "Soledad" y lo presentará con un espectáculo especialmente preparado para este debut en su provincia, el próximo sábado a las 21.30 en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño" (Bahía Blanca esquina Presidente Perón, barrio Coronel Arias).

Leo pasó por El Tribuno de Jujuy, y nuestra sección "Escenario en la web", y contó cómo fue mutando su estilo, y cómo fue formando su personalidad musical.

Recordó que comenzó a cantar en el coro del Colegio del Huerto, durante la primaria, y más tarde aprendió a tocar los vientos con el maestro Amaranto Chañi. Se formó un grupo juvenil que se llamó Aire Jujeño, y cuando un día faltó el cantante, Leo volvió a cantar.

Su próxima experiencia fue con el grupo Mixtura, con el que recorrieron varios escenarios en Jujuy hasta que sus integrantes terminaron el secundario y por razones obvias, se hizo difícil continuar. Cada uno siguió su camino.

LEO JURADO/ NOS MUESTRA SU PRIMER DISCO CON MUCHO ENTUSIASMO.

A Leo, la nueva etapa lo encontró en Córdoba, donde el primer año se dedicó a la facultad y a investigar un poco el ámbito musical de esa ciudad.

Retomó la música durante el segundo año que estuvo allí, y entendió que debía profesionalizarse cuando empezó a entrar en detalles. "Vi otro nivel de profesionalismo, Córdoba es un lugar donde se estudia mucho para hacer música, y yo era músico de oído", comenta.

Comenzó a tomar clases de canto lírico. "Fue cuando subí al escenario de Cosquín una vez a cantar un tema, por invitación de Memo Vilte. Detrás del escenario me topé con los cantantes del grupo Ceibo, a quienes escuché cantar ese día, y me sorprendieron sus voces. Les pregunté si tenía algún profesor, y ellos me dieron el contacto de Luis Paltrinieri en Córdoba, y allá fui", recuerda.

Paralelamente empezó a escribir sus canciones, y de su vivencia surgió primero "Soledad". Esa es la canción que le da nombre al disco.

Lo cierto es que la mitad de este primer trabajo está compuesta por temas propios.

Otro tema propio que presentará en el recital en Jujuy, es "Mi compañero", escrito y dedicado a su hermano con Síndrome de Down, a quien cuenta que siempre acompañó a la Asociación Nuevo horizonte. De ahí conoce a todos los chicos de la asociación, que tienen varios grupos de danza, y van a estar presentes con su ballet folclórico en este show. "No sé si va estar mi hermano porque al grupo de él le toca la fiesta del estudiante", dice.

"En Córdoba también aprendí mucho de la voz, cuando entré al Coro Gospel de Cumbaya. Trabajé un montón con la voz ahí", cuenta. Su estilo comienza en el folclore y se extiende a los ritmos latinoamericanos.

En el espectáculo del próximo sábado contará con Gonzalo Gómez de Córdoba en guitarra y en el armado de la presentación; y se completará la banda con músicos jujeños: Emilio Vizgarra, en percusión; Ismael López, en batería; Ema Marcial, en bajo; Facundo Llampa, en guitarra; y Sebastián Alvarez, en piano.

Las presentaciones del disco continuarán el próximo mes en Buenos Aires, en noviembre en Córdoba y luego en Bariloche.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en la boletería del Centro Cultural "Éxodo Jujeño".