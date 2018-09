Video. La Viña pasó a cuartos

La Asociación Atlética La Viña clasificó a cuartos de final de la Copa Jujuy, al derrotar a San Francisco Bancario por 5 a 3 en una dramática definición por penales.

La Viña además del boleto a cuartos de final donde enfrentará a Monterrico San Vicente embolsó un cheque de 80 mil pesos

En el tiempo normal empataron 0 a 0. El partido se jugó en "La Tablada" ante una numerosa concurrencia de público, donde la mayoría de la hinchada visitante.

El partido arrancó a mil, con un trámite de ida y vuelta, sin peligro para los arcos pero muy movido con entrega física por doquier.

Pero con el paso de los minutos, empezaron algunas fricciones y el juego se fue enmarañando, muy trabado, transformándose en un "partido de barrio y por plata", donde ninguno quería perder y por eso el juego fue perdiendo calidad.

El tiempo se iba como agua entre las manos y la cosa no mejoraba. Tal vez porque ambos equipos se dedicaron a no dejar jugar que a hacerlo en su favor.

En el local, un volante creativo como Palenque mostró chispazos pero no tanto como esperaba su gente y Valeriano la figura del equipo no gravitó mucho en el ataque y el resto no terminó de soltarse como presos del miedo escénico.

En tanto, los "verdolagas" fueron como obreros del fútbol, todos corrieron y metieron por todos los sectores de la cancha, para que el local no desplegara sus pergaminos de por qué es el puntero de la Liga Jujeña y tampoco buscaron el arco rival.

Se terminó la primera etapa y "el pescado no pudo venderse".

En el complemento, las cosas no mejoraron sustancialmente. Si bien se animaron un poco más en tratar de buscar el arco de enfrente, no lo hicieron con la convicción necesaria.

Cerca de los 20 minutos se produjo la situación más clara cuando luego de un córner, Segundo mandó una pelota envenenada y cuando parecía que entraba, apareció Tastaca como un fantasma y de cabeza salvó de la línea negándole el festejo a Bancario.

Pasada la media hora, algunos jugadores visitantes empezaron a sentir el rigor del calor y el fragor de la lucha cruel y mucha por el dominio territorial que ninguno pudo conseguir. Motivó que el juego fuera interrumpido en varios pasajes.

A seis del final, recién La Viña acercó peligro con una contra pero Tolaba no pudo con el arquero Maza.

Ante El Tribuno de Jujuy, el arquero Nicolás Sánchez tiró el quinto penal y con su acierto, La Viña festejó a lo grande. Manifestó emocionado que no imaginaba que "la Copa Jujuy iba a tener esta importancia, pasamos a cuartos de final y nos ilusionamos en llegar lo más lejos posible. Elegí patear el último penal y acerté".