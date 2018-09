La nena de "Corazón con agujeritos" está sin trabajo y sola con tres hijos

Sol Fraga (interpretada por la pequeña actriz Daniella Mastricchio) tenía el "Corazón con Agujeritos" y su dulce voz formó parte de la niñez de millones de pequeños que siguieron las tristes historias de los huérfanos que vivían en "El rincón de luz" junto a Bélen (Romina Yan).

Veinte años después del rotundo éxito de "Chiquititas", la realidad a ella la encuentra en un difícil momento. A sus 30 años, es mamá soltera de tres hijos Valentín (12), Sol Morena (6) y Bautista (1 año y medio), con quienes vive en Villa Pueyrredón.

"De repente, no sabía qué hacer”, dice sobre el momento en que terminó la tira “Chiquititas”. Yo iba del colegio al canal y de pronto me quedé con todo el tiempo del mundo para mí. Me corrí de la tele y cuando me picó de vuelta el bichito, golpeé puertas, me ofrecí para trabajar e hice un pequeño bolo en Kachorra (Natalia Oreiro y Pablo Rago, Telefe 2002) y otro en Máximo corazón (Gabriel Corrado, Cecilia Dopazo y Valeria Bertucelli, Telefe 2002), y bastantes publicidades gráficas".

"Después de Chiquititas no volví a hacer más nada. Formé mi familia y tuve a mi hijo mayor, Valentín, a los 18 años. Fui mamá re chica. Estaba de novia desde los 14 con Maxi, fuimos padres jóvenes y fue difícil. Con mi bebé de tres meses, me separé por cosas de la vida y me quedé sola con mi hijo. Mi familia me ayudó mucho pero fue difícil", agregó.

Luego conoció al papá de su segunda hija, y con él vivió ocho años. La nena se llama Sol Morena, por su personaje en “Chiquititas” y por Cris Morena. Volvió a quedarse sola, esta vez con dos hijos y trabajaba como recepcionista y en ventas de un gimnasio. Se separó nuevamente.

Al papá de su hijo menor, Bautista no conoció en una obra de teatro independiente que fue a ver, en la que él era el director. “Nos empezamos a ver, pronto nos casamos, quedé embarazada y me divorcié. Todo en un año. Prefiero evitar los detalles porque la pasé mal de verdad y quedé en punto muerto. Bauti tenía dos meses cuando me separé”, contó.

Y confesó que en este momento, sigue buscando un trabajo que realmente le sirva para criar a sus tres hijos sola, y que aunque no pasa necesidades “vivo al día”, expresó.

En cuanto a sus deseos de encontrar trabajo, indicó: "Me encantaría volver a la tele, pero a esta altura ni siquiera pretendo laburar de actriz. Estoy buscando trabajo en general. Necesito trabajar. Desde octubre del año pasado estoy desempleada, soy madre soltera de tres hijos y gracias a Dios tengo a mi familia que me ayuda".

"¡Busco trabajo todos los días! Ya no sé por dónde más buscar. Necesito trabajar y voy a seguir buscando. Por mí y por mis hijos. El amor es lo que nos une y me mantiene viva y en pie. Soy una luchadora de la vida", finalizó.