El Bcra vendió 301 millones de dólares para contener el alza

En el segmento de contado, el volumen negociado en la jornada de ayer fue de US$ 567,399 millones.

El dólar retrocedió once centavos y cerró a $40,40 para la venta por una fuerte presencia del Banco Central, que vendió US$ 301 millones para contener la devaluación del peso a horas de la licitación de Lebac.

Según un promedio de la autoridad monetaria, el billete finalizó este lunes a $38,65 para la punta compradora y a $40,40 para la vendedora. En los mostradores del Banco Nación, terminó la rueda a $40,20, mientras el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de Banco Supervielle a $40,60.

En el sector mayorista, la moneda estadounidense perdió 33 centavos, al ubicarse en $39,53.

Se trata de la primera baja tras cinco incrementos consecutivos por la persistente corriente compradora de divisas.

En tanto, en el segmento de contado el volumen negociado fue de US$ 567,399 millones, cifra levemente inferior a la del viernes último. Operadores indicaron que la autoridad monetaria no sólo concretó durante la sesión ventas directas en la plaza cambiaria, sino que también intervino en el mercado de futuros. En un comunicado, el Banco Central informó que tuvo una participación vendedora por US$ 301 millones.

Además, señaló que las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.620 millones, al disminuir US$ 389 millones.

Así sucedió en una jornada en la cual el Gobierno presentó el Presupuesto 2019, recibió apoyo del FMI y a horas de una nueva licitación de Lebac.

La administración de Mauricio Macri proyectó para el año próximo un tipo de cambio promedio a $40,10, por lo cual el organismo que conduce Luis Caputo se vio obligado a anclar las expectativas del dólar, que había comenzado el primer día de la semana con tendencia alcista, a $40,53 promedio.

Algunos economistas ya pusieron en duda el cumplimiento de esa estimación, que además apunta a un precio de $42 para fines del año próximo. A su vez, el mercado se mantiene a la expectativa de la licitación de Lebac del Banco Central.

Suba de la Bolsa: el Merval creció más del 3,2 por ciento

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires obtuvieron ayer una fuerte ganancia del 3,25% y el indicador Merval superó los 31.100 puntos, en una jornada favorecida por el buen desempeño de energéticas y bancos y el riesgo país descendió a 652 puntos. El lote de papeles de vanguardia sumó la cuarta jornada seguida en alza, registrando al cabo de ese período una ganancia acumulada del 6,8%. El mercado reaccionó con optimismo a la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que el Gobierno logre cerrar en el Congreso en el Presupuesto para 2019.

El balance de la rueda dejó 53 papeles en alza, 32 en baja y diez sin cambios y el volumen negociado en acciones trepó a 1.142,7 millones de pesos.

El indicador Merval avanzó a 31.157,40 puntos y el listado de papeles con ganancias más importantes se ubicaron: Mirgor, con el 13,4%; Grupo Financiero Galicia, 9,06%; Transportadora Gas del Sur, 8,41%; Supervielle, 7% y Cablevisión, 4,06%. Por el contrario, cerraron en terreno negativo: Telecom, con un recorte del 1,97%; Comercial del Plata, 0,74%; Tenaris, 0,73% y Cresud, 0,63%. En el mercado de bonos, los nominados en dólares operaron con tendencia positiva y lograron subas de hasta el 4,2%.

Los mercados se inclinan por el candidato de derecha

El índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo operaba en alza de 1,68% alentado por una posible derrota del candidato del PT.

Bolsonaro, que ahora lidera los sondeos de la primera vuelta con comodidad, también tiene un fuerte índice de rechazo, a causa de sus declaraciones misóginas, homófobas y racistas.

Pero está consiguiendo un aliado imprevisto en los mercados, cada vez más resignados a la idea de que Alckmin se quede fuera de la segunda vuelta.

“El Ibovespa reacciona de manera abiertamente favorable a Bolsonaro”, apuntó André Perfeito, de la consultora Spinelli.

El dólar, que la semana pasada tocó récords históricos frente al real, cedió el lunes algo de terreno y se negociaba a 4,123 reales, frente a 4,167 al cierre del viernes.

Bolsonaro, un nuevo converso a las privatizaciones, prometió convertir en superministro de Economía al ultraliberal Paulo Guedes, un Chicago Boy.

Sergio Vale, analista de MB Associados, piensa que el mercado se hace ilusiones sobre la capacidad de Bolsonaro y Guedes de imponer un programa ultraliberal sin una mayoría legislativa.

El Partido Social Liberal (PSL) del dirigente ultraderechista tiene apenas 9 diputados (de un total de 513) y no se espera una renovación en profundidad del Legislativo en los comicios generales de octubre.

“Es ilusorio, hay muchas dudas sobre lo que puede suceder” y con “su perfil autoritario no conseguirá avanzar mucho” en el Congreso, afirmó Vale. El presidente saliente Michel Temer, que controlaba más de la mitad de las dos Cámaras, no consiguió llevar adelante la polémica reforma del sistema de jubilaciones, considera esencial para sanear las cuentas públicas. Y se ha convertido entre tanto en el más impopular de los jefes de Estado brasileños desde la restauración de la democracia.