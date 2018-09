"Sólo pienso en Independiente"

River Plate se prepara para enfrentar mañana a Independiente por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Su entrenador, Marcelo Gallardo, reconoció que "siempre es bueno ganar", en referencia al duelo ante San Martín de San Juan por la Superliga. "Fuimos bastante efectivos a la hora de atacar. Desde la producción, tal vez no hubo tanta, pero sí efectividad. Desde el juego fuimos más efectivos que productivos, pero ganamos bien y con claridad", analizó.

Pero a la hora de hablar sobre el duelo con el "rojo", el entrenador del "millonario" fue contundente.

"Todos los partidos no son iguales. Veremos, de acuerdo a lo que creamos, la manera en la cual jugaremos esta serie. Iré viendo las respuestas de los jugadores a ver cómo están y cómo se sienten. En base a eso iremos tomando decisiones, evaluando también las posibilidades del rival. Es un gran equipo y hay que saber jugarlo, como lo hicimos en cada serie. Hay que ser inteligente y entender cómo se juega", declaró.

"Después se viene el Superclásico, en una semana de mucha importancia, pero antes que nada está el compromiso de la Copa, que va a ser fundamental y hay que jugarlo con muchísima inteligencia. Todavía no me pongo a pensar en Boca, no puedo reflexionar sobre ese partido. El más importante es el del miércoles y luego pensaremos en Boca, y así sucesivamente", agregó Gallardo.

Por otro lado,Los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofro, respectivamente, coincidieron ayer en señalar que los tradicionales clubes cuyos equipos se enfrentarán el próximo domingo por la sexta fecha son "rivales, no enemigos". "No somos enemigos, sino en estos 90 minutos circunstancialmente somos rivales", precisó indicó Angelici junto a D’Onofrio en un encuentro con la prensa que se realizó en la sede de la Superliga, en Puerto Madero. A su vez, el titular del "millonario" señaló que ellos como presidentes tienen "el enorme orgullo de poder vivirlo como dirigentes e hinchas".

Tanto uno como otro le pidieron a los hinchas "que disfruten" el partido que desde las 17.30 horas del domingo se disputará en "La Bombonera". El titular "xeneize" afirmó que "no hay nada más lindo que un Superclásico, un Boca-River, un River-Boca", y como en esta ocasión su equipo será local, hizo un llamamiento a la hinchada boquense.

"Nos toca ser locales en ‘La Bombonera’. La rivalidad dura 90 minutos, es un juego hermoso, ese el mensaje, no somos enemigos", dijo.