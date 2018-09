Matías Córdoba vive un presente soñado

Jugar en la B Nacional con la camiseta de Gimnasia y Esgrima fue el objetivo principal que Matías Córdoba tuvo desde que llegó a la Capital. “Esperaba con mucha ansias, soñaba con debutar en la B Nacional, por eso vine al club”, apuntó.

“Desde un principio mi objetivo era venir y jugar, aportar mi granito de arena para que Gimnasia pueda estar donde se merece porque es un club grande, con mucha historia”, expresó el juvenil volante jujeño ante El Tribuno de Jujuy.

Por eso “trato de disfrutar esto al máximo”, reconoce Córdoba agregando “desde muy chico juego al fútbol, me gusta, es una pasión, por eso lo disfruto al máximo”. Es que reitera “era mi objetivo, me lo propuse al comienzo de la pretemporada, quería jugar, el equipo me dio confianza, el cuerpo técnico también y estoy contento por eso”.

Matías Córdoba fue titular en los dos partidos que jugó el “lobo” hasta el momento “aprendí mucho, trato de mejorar todos los días un poco más, mis compañeros me hablan bastante, eso está bueno y yo trato de aprender siempre, soy chico tengo mucho por aprender, por recorrer, esto es un primer paso para mí”, reconoció.

Sin embargo, el futbolista “albiceleste” ya palpó lo que es jugar en la segunda categoría del fútbol argentino “la categoría se basa bastante en el roce, no te dan espacio, vengo de jugar el Anual de la Liga Jujeña hace poco y hoy enfrentarme a jugadores de trayectoria te hace sentir el fútbol profesional, me estoy amoldando a esto pero la verdad que por ahora bastante bien”, opinó Córdoba.

No obstante el exTiro de San Pedro no se achica y quiere ser el jugador de potrero que demostró ser en la Liga Jujeña “trato siempre de hacer mi juego, amoldarme a lo que el técnico me pide y pretende, cuando me siento libre me siento mejor”, subrayó al tiempo que agregó “estoy acostumbrado a jugar suelto, me gusta el unió contra uno, pero en la B Nacional tenés poco tiempo porque todo es muy friccionado pero me estoy amoldando a la categoría”, sentenció.

Desde que fue llamado a realizar la pretemporada, Matías Córdoba se sintió cómodo en el equipo “es un buen grupo humano, soy un convencido que para pelear cosas importantes primero se arman los grupos, Gimnasia tiene un buen plantel, todos tiran para el mismo lado, ayudan e intentan guiar a los más chicos, nosotros nos apoyamos mucho en ellos y eso hace que dentro de la cancha todos corramos, busquemos lo mejor para el equipo”.

Por eso en el reducto se lo notó suelto “el técnico me habla mucho al igual que a todos los chicos, me da indicaciones y que no dude en hacer mi juego, que juegue como me gusta”.

Matías Córdoba se sintió en igual de condiciones que todo el plantel “estamos todos preparados, solo debemos meterle para adelante, me siento capacitado para jugar cualquier clase de partido”, remarcó.

La confianza de una de las promesas que tiene el “lobo” jujeño en la presente temporada se nota en su andar diario, en cada entrenamiento y en los partidos que le tocó jugar, pero como reconoció “esto recién está comenzando y debo mostrarle al técnico que puedo estar entre los once titulares cada día, cada entrenamiento”, finalizó Matías Córdoba, el volante de Gimnasia y Esgrima.