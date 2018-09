Poca presencia de "Precios Cuidados" en góndolas jujeñas

Son 550 los productos adheridos al programa "Precios Cuidados", que se renovó en Jujuy con un incremento aproximado del 3% en los valores respecto al listado anterior.

Los mismos, que están clasificados en 16 categorías, no se encuentran en su totalidad en las góndolas de San Salvador de Jujuy.

Tras un relevamiento realizado en los supermercados del centro de la capital jujeña se constató que sí ofrecen los productos del programa pero se observó que ninguno de ellos ofrece al público la totalidad de las mismos.

Los comercios recorridos cumplen con la indicación de exhibir en la entrada un listado con 130 productos con sus precios correspondientes, pero no así con la puesta en góndola.

A pesar que el programa publicó ayer en su sitio web oficial una lista de "faltantes justificados" para la semana del 17 al 23 de septiembre que contiene 16 productos de diferentes rubros, en los supermercados del centro capitalino se registró un faltante de por lo menos el 77 por ciento de productos indicados de los 130 ofrecidos en la lista.

En un recorrido por cada una de las góndolas se encontró en promedio alrededor de 30 cenefas (carteles que indican el precio cuidado), en cada uno de los locales comerciales.

Cabe destacar que una gran mayoría de los productos del programa ofrecidos en los supermercados recorridos se mantienen en stock, siendo muy pocos los que dejan un vacío en la góndola.

Confusión de carteles

Por su parte, los consumidores expresaron sus inquietudes acerca de estos productos. Indicaron que desconocen cuáles son los productos con precios de referencia y coincidieron en que los supermercados, como consejeros del consumidor, deberían implementar cartelería de mayor tamaño y especificar en ella en qué parte del local comercial se los puede encontrar.

Este pedido viene de la mano con otra problemática destacada por los compradores sobre la imposibilidad de detectar los carteles que indican que se trata de un precio cuidado.

Es que la gran cantidad de carteles que algunos supermercados colocan pertenecientes a las promociones propias de cada local comercial, confunden y hasta a veces tapan a las cenefas que indican los precios cuidados, imposibilitando así al consumidor a localizarlos.

Denunciar los faltantes

Ante la falta de productos en góndola, Patricia Tabera, perteneciente a la ong Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) Jujuy, indicó que el faltante de productos indicados en la lista "es una situación para denunciar".

"Consideramos que tenemos un organismo de control con poca proactividad al respecto, y por el otro lado la sociedad piensa que reclamar no vale la pena, pero nosotros necesitamos que la gente reclame", expresó Tabera

Por último sugirió que si los consumidores ven que está el cartel y no hay producto se debe pedir que se reponga o dejar una nota en el libro de quejas o bien realizar una denuncia a través de la plataforma de "Precios Cuidados" que está en Defensa de Consumidor de Nación.

Las opiniones

Magdalena Rodríguez

No voy mucho a los supermercados porque todo cuesta más caro, y si compro con tarjeta los intereses son altísimos. Por eso compro todo lo que puedo en mi barrio. Cuando voy al súper busco sólo ofertas, pero no veo los “Precios Cuidados”, no sé si ya están disponibles, o por lo menos yo no vi en ningún lado el cartel para ubicar los productos.

Cristina Cruz

Cuando voy al supermercado busco siempre las ofertas, si el pollo está barato comemos pollo, porque la carne está más cara.

No tomo en cuenta los “Precios Cuidados” porque la lista de los productos que se ofrecen no los consumo, yo solo compro carne, pollo y verduras, por eso no me fijo en estos precios que ofrece el Gobierno.

Rafael Acorido

Hay una problemática muy seria con los “Precios Cuidados” porque no significan una buena ganancia para la empresa que adhiere al programa, por lo que no les atrae. Honestamente no los he visto, si hay carteles de ofertas pero no veo el de “Precios Cuidados”. Para mi deberían poner un cartel grande con esos precios y dar la ubicación, en qué góndola están.

Alcira Ramos

No busco los “Precios Cuidados” y tampoco sé bien cuáles son, a lo mejor no los tengo en cuenta porque son productos que yo no utilizo, pero si sé que existen.

Debería escuchar en la radio o en la televisión cuáles son y venir ya con la lista, pero desconozco.

Los precios varían según los comercios pero todo está muy caro. Pero para qué vamos a renegar.

Contacto por reclamos

Las personas que quieran realizar algún reclamo ya sea por irregularidades, faltante de productos, o por si no se respetan los precios acordados pueden hacerlo a través de la página web de “Precios Cuidados”, argentina.gob.ar/precios-cuidados.

También pueden efectuar la denuncia en Defensa del Consumidor ubicado en calle Independencia 278 de esta capital.

Es importante que los consumidores también realicen sus reclamos y consultas en los propios supermercados en cuestión, por ejemplo en el caso de que falten productos para que los mismos puedan regularizar la situación.