"Tenemos que construir un nuevo Peronismo"

El abogado Martín "Dingui" Palmieri, joven expresión del peronismo jujeño y uno de los referentes políticos actuales, afirmó que "es el momento de mi generación y hay dirigentes que están emergiendo, con legitimación y representación, pero aún no tenemos liderazgos resonantes". Habló del "tiempo, la responsabilidad y la unidad", y advirtió la necesidad de un peronismo con una gran expectativa de la mano de dirigentes, intendentes, legisladores, comisionados, vocales y militantes de Jujuy, que tienen el compromiso de armar un gran frente electoral y de ir a buscar una gran unidad y renovación. En su declaración dijo que "el peronismo debe mostrar nuevas caras", pero aclaró que "nadie debe quedar de lado", dos frases que resumieron su posición de cara al rearmado del PJ para las elecciones del 2019. "Dingui" Palmieri evitó inclinarse por algún candidato y advirtió a sus compañeros sobre la necesidad de "dejar de lado las apetencias personales".

"El peronismo está en un momento delicado, pero nada que no podamos superar si nos ponemos a trabajar en esa línea, y debemos hacerlo sobre la base de la convocatoria, la unidad y la autocrítica, porque en muchas cosas nos equivocamos y eso hizo que no seamos la mejor opción en el año 2015, y con ello perdiéramos el Gobierno. Fruto de todo esto, y de la transición necesaria, tiene que mediar tiempo para que esto se dé así, deberíamos desembocar en alguna renovación de las estructuras partidarias, sin que esto signifique que nadie deba quedar de lado", señaló Palmieri. "Pero sí a lo mejor signifique que el peronismo deba mostrar nuevas caras. Este proceso será natural o deberemos forzarlo para que suceda, y no habrá que darle mucho tiempo para que pueda desarrollarse si no es voluntaria tal decisión. Hacen falta todos, pero definitivamente es necesario ese tan ansiado trasvasamiento generacional, que es parte de los apotegmas más importantes que tiene el partido, y que comience a darse para este 2019", definió.

Por otra parte el referente de Bases Nacionales Peronistas y miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista distrito Jujuy manifestó que "es necesario que en estos días el Consejo Partidario haga una convocatoria amplia, y que de esa reunión surja que podamos armar y convocar una cumbre entre todos en una señal de ordenamiento interno a los demás compañeros, para empezar a construir un proyecto común. Hoy a la luz de los hechos se torna difícil, pero que empiecen estos movimientos implica poner en marcha una estructura tan importante como la del PJ me parece que esto sin dudas puede ser muy bueno; esto es un primer paso que se tiene que dar, y en el tenemos que dar una discusión interna, menos fotos y más trabajo", agregó. "Y esto debe estar encaminado a encontrar primero, más allá de la cumbre, que podamos simplificar un patrón, un proyecto que le debamos presentar a la sociedad, y una vez que ese proyecto esté plasmado, ahí recién buscar quien pueda sintetizar ese modelo ante los jujeños. Entiendo que cualquier otra cosa es hacer las cosas al revés: si primero buscamos una persona y no tenemos un modelo no tiene mucho sentido, ya que no hay nada para expresar. Definitivamente el camino deberá ser ese, el proyecto y después el candidato. "No va a ser fácil sintetizar los matices que hay en el peronismo, pero es necesario que lo hagamos. Porque si no vamos a convocar a una unidad sin unidad y eso va a ser un tanto difícil", resaltó.

Aclaró que "trabajemos para apuntalar el éxito del peronismo, es hora que el peronismo se ponga de pie, que tengamos altura para discutir hacia dentro, que sepamos bien que el adversario está afuera, escondido también en aquellos temerosos que se unieron al ‘Cambio‘ sólo para ganar y con ello hacer pasar hambre a los jujeños y jujeñas; esto lo tenemos que tener en la memoria, porque nosotros hemos llegado al pueblo jujeño con salud, educación y trabajo, como siempre lo hicimos y lo sabremos hacer, y no con ficciones como vino el ‘Cambio Jujeño‘ que está aplastando la dignidad de nuestro pueblo con hambre y miseria, recordando obviamente que la mentira siempre tiene por lo menos dos cómplices, quien la crea y quien la cree".

