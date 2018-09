Aidali Abplanalp y Hugo Farjat exponen su obra

En la "Casa Macedonio Graz" se encuentra a consideración del público la muestra llamada "Magia, color y sueños..." a cargo de Hugo Farjat y Aidali Abplanalp.

La propuesta está integrada por 15 piezas - pinturas en acrílico y murales en cerámica-, confeccionadas por los expositores que exhiben por primera vez sus obras a, pesar de estar vinculados al arte desde hace muchos años. La muestra permanecerá a consideración del público hasta el 6 de octubre.

Hugo Farjat

Farjat, de profesión abogado, es un artista autodidacta y comenzó a interesarse por la pintura hace más de 30 años. Al respecto en diálogo con nuestro medio contó, "yo no fuí a ninguna escuela de pintura, tengo otra profesión, pero empecé a leer sobre arte. Y al interesarme por el tema, empecé a entender lo que es la magia de la pintura y a partir de eso surgieron en mí las ganas de hacerlo. Así nació mi pasión por la pintura encontré un camino para expresarme y no paré desde hace ya 30 años pero sin mostrar nada nunca, solo guardaba y guardaba las obras. Tengo un museo particular en mi casa. Pero amigos y familiares me alentaban a mostrar los cuadros. Sebastián Sánchez de Bustamante, el coordinador de la ‘Casa Macedonio Graz‘, ha sido el principal artífice de esta muestra que se pudo finalmente concretar", expresó.

Y sobre su metodología de trabajo indicó, "en mis obras prima la espontaneidad, así surgieron todos los colores, las líneas, las formas. A mí me apasiona la pintura y lo bueno es que no tuve cobardía en seguir haciéndolas aún sin mostrarlas. Era únicamente una necesidad de expresarme interiormente y así surgieron", manifestó.

La apertura de la exposición contó con la presencia de numerosos invitados especiales y Farjat se mostró muy contento por la repercusión de la inauguración, "es una alegría muy grande, un estímulo", dijo. Y comentó que seguirá en el camino del arte, "yo voy a seguir pintando y veremos que viene por delante, uno nunca sabe lo que depara el destino y que otros sueños pueden surgir. La alegría y las ganas están", finalizó

Aidali Abplanalp

Aidali Abplanalp es profesora de arte, sin embargo ésta es la primera vez que exhibe su obra "creo que es una nueva etapa en mi vida", dijo. Y luego contó que integran la muestra cinco murales en cerámica que confeccionó con distintas técnicas, "con tercer fuego, esmalte, óxido sobre cubierta y trabajo en azulejo, en chamote (placa en arcilla con ladrillo) y sobre eso hago el diseño o sobre baldosas de construcción", explicó. Y agregó, "la magia que inspira la cerámica es un camino sin fin , crea una nueva cualidad, la transformación que produce el factor temperatura en las piezas cuando entran al horno es incomparable y ahí es cuando podemos hablar de la magia, cuando los colores toman vida, cuando las formas se solidifican y la estética de la obra es capaz de crear diferencias".

Durante la apertura la artista indicó que la respuesta del público fue muy positiva, "estoy muy contenta, la gente le encanta la fusión que uso", aseguró. Finalmente consultada sobre sus planes y proyectos comentó, "tengo propuestas para exponer a la Embajada de Argentina en La Paz y también en la Casa de Jujuy de Córdoba, entre otras varias invitaciones que llegaron", contó para concluir.