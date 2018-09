El autor Branco Erazo publicó su primer libro

El joven escritor jujeño Branco Erazo visitó la redacción de Diario El Tribuno de Jujuy con el objetivo de promocionar su primer libro titulado "Lobotomía" publicado recientemente por Tinta Libre Ediciones.

La obra fue presentada en la Feria del Libro y el Conocimiento de Córdoba 2018, en el marco de la propuesta llamada "Colectivo Literario de Novela y Fantasía" que contó con la participación de otros autores.

"Lobotomía" es una novela que gira en torno a David, un joven periodista dispuesto a todo, acepta el reto de publicar la verdad sobre un tema del que nadie parece querer escribir: la lobotomía. A partir de allí, comienzan a abrirse las puertas que lo conducirán al éxito que tanto anhela. Sin embargo, una visita al hospital psiquiátrico de Santa Helena lo cambiará todo, amenazando no sólo con llevarse su cordura sino también su propia existencia.

Erazo tiene 23 años y es estudiante de medicina en la ciudad de Córdoba y en diálogo con nuestro medio contó, "la historia nace a partir de mi experiencia en la universidad con mis primeros acercamiento a los hospitales donde he visto ciertas cosas en las que me parece importante hacer hincapié", dijo. Y agregó, "es una novela de suspenso o terror psicológico, un thriller sobre un periodista que aborda el tema de la lobotomía en los años ‘40 y comienza a vivir la perdida de cordura en primera persona y padece circunstancia típicas de un paciente psiquiátrico y la historia abarca todo el proceso de su enfermedad", indicó.

"Mi objetivo con la obra es abordar el tema de la ausencia de humanidad en la medicina pero no es un ataque a los médicos porque la falta de humanidad la tenemos todos, es la indiferencia que sentimos cuando vemos a alguien en situación de calle o cuando no vienen a pedir algo mientras tomamos algo en una confitería y no había forma mejor de tratar este tema que con el terror, porque la apatía es terrorífica. Eso es lo que quise exponer en la novela y espero que aquellos que la lean puedan reflexionar y nos volverse más compasivos como creo que deberíamos ser todos", indicó.

Erazo está vinculado a la literatura desde muy pequeño "tengo pasión por leer y escribo desde muy chico siempre intentando dejar un mensaje en lo que hago, pretendo hacer pensar al lector", expresó. Y sobre sus planes más próximos indicó, "me gustaría seguir publicando, estoy trabajando en otra novela con un tinte político y social y si todo sale bien la estaré publicando el año que viene. Es mi intensión seguir escribiendo tengo muchas cosas para decir", aseveró.

Finalmente manifestó su deseo de poder presentar "Lobotomía" muy pronto en Jujuy.

Los interesados pueden adquirir un ejemplar del libro en físico o digital en: www.titntalibre.com.ar .