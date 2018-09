Familiares de Matías Puca siguen exigiendo justicia

Familiares y amigos convocaron ayer a una nueva marcha para pedir justicia por la muerte del joven carrocero Matías Puca, que fue atropellado hace un año cuando iba con sus compañeros por avenida Fascio. La manifestación partió desde la sede del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ubicada en calle Patricias Argentinas y se dirigió hasta la plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno.

Cabe recordar que el joven estudiante de la Escuela Técnica de Maimará se encontraba el año pasado junto a sus compañeros de quinto año en la capital jujeña participando de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Nada hacía presagiar que la noche del 16 de septiembre sufriría un terrible accidente cuando un vehículo subió a la vereda atropellando e hiriendo de gravedad al joven, en momentos que junto a sus amigos caminaba por avenida Fascio. Tres días después, Matías perdió la vida.

"Una fecha terrible para mí"

"Esta es una fecha terrible para mí", afirmó la madre del joven estudiante, Fabiola Zerpa, a El Tribuno de Jujuy, parada al lado de un poste de luz que achica su figura, sosteniendo la pancarta que reza "justicia x Matías Puca" y una vela que minutos antes le entregó una señora que se acercó al lugar para demostrarle su solidaridad y cariño.

Señaló que "sigo sintiendo un sabor amargo, desde aquel día que me dieron la más terrible de las noticias, donde yo no me resignaba ni me resigno a que su corazón haya dejado de latir".

Fabiola Zerpa agregó acongojada que "yo quería que resucite y esperar esta fecha es terrible, porque todos esperan esta fiesta, así como la esperaba Matías y nosotros mismos la esperábamos".

Expresó que ya no la esperan "no por los demás", sino por lo que les tocó vivir a los familiares.

En relación a la causa indicó que "según la justicia la causa está parada, que todavía hay material para estudiar, para analizar y que no se puede llevar a cabo por el estado del expediente".

Fabiola Zerpa manifestó que "es una de mis peticiones, que el expediente no se trabe antes de que pase más tiempo y deje de tener sentido todo esto, y espero que se le dé curso a la causa".

En relación a las declaraciones y datos que pudieron aportar los amigos de Matías en relación a la fatídica noche, recordó que todo lo que tenían para decir ya lo dijeron en reiteradas oportunidades. Dijeron que "solo lo recuerdan a Matías tirado y que no podían recordar nada más".

También señaló que esta nueva marcha tiene como finalidad "que el mensaje de pedido de justicia le llegue a quien corresponde, que no se olviden de Matías".

Para finalizar agradeció el apoyo de las familias jujeñas que siempre la acompañaron en cada marcha.

Palabras de Brisa

Brisa, la novia de Matías y la mamá del niño de ambos, afirmó que "ya pasó un año y dudo de que haya justicia, porque no vemos nada de avances hasta ahora".

Remarcó que permanentemente su hijo recuerda a su papá y que ella le dice que es un ángel, a la vez que con sus ojos llenos de lágrimas le manifiesta que "nos quedamos solos, él y yo".

Relató con dolor que está estudiando y trabajando, que solo cuenta con el apoyo de su madre, de su familia, aunque le cuesta mucho salir adelante.

Pidió que a nadie le toque pasar por lo que ellos atraviesan.

Afirmó que "no creo que el detenido sea el verdadero culpable, es solo un chiste porque nosotros no tenemos dinero".

Brisa se aferra a su hijo que está por cumplir tres años y rompe en un desgarrador llanto.

Familiares y amigos se agruparon y marcharon cargados de dolor, de impotencia y, como dijo Brisa, en la que todos quisieran retroceder el tiempo y que nada de esto esté pasando, que solo sea una pesadilla.

Responso en el gimnasio de la Técnica de Maimará

TILCARA (Corresponsal). En la mañana maimareña de ayer, al cumplirse el año del fallecimiento del carrocero Matías Puca, todo parecía esperar que comenzara la celebración religiosa en su memoria.

La radio lo anunciaba y se escuchaba la convocatoria en los negocios. El sol tibio en la plaza y el trabajo en la nueva carroza, que ya partirá hacia la ciudad, parecían recordarlo, los alumnos en el patio, el mural que lo retrata a la puerta de la escuela.

El padre Miguel Squicciarini aclaró a los presentes que no será una misa sino un responso, en buena parte por respeto a la fe de la madre, que es evangélica.

En la primera fila la madre, Fabiola Zerpa, junto a su nuera y sus nietos.

Los profesores, los compañeros de Matías, y el padre Miguel que dijo en su homilía que además de pedir por su vida eterna, “el clamor también implica que haya justicia. La sociedad a veces hace que se detenga la cosa, que no avance, y por eso le pedimos a Dios esta gracia”.

Muchos de los presentes recordaron a ese muchacho que soñaba con estar en los desfiles de carrozas, disfrutar de la fiesta grande de los estudiantes jujeños y con la vida.