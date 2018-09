Inscriben para la 3º etapa de Tenis Tour

Hoy a las 21 cierran las inscripciones para los interesados en jugar la tercera etapa del Jujuy Tenis Tour. El certamen otorga puntos para el ranking provincial y es fiscalizado por la Asociación Jujeña.

Se juega en las canchas de Milisenda Tenis Center en las categorías primera, segunda y tercera mientras que los juniors, sub 10, sub 12, sub 14, y damas primera y segunda en las instalaciones de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima.

Se jugará tanto en la modalidad de singles como así también dobles, arranca este viernes y se extenderá hasta el domingo que serán los partidos finales para la posterior entrega de premios.

Los interesados podrán contactarse al teléfono del entrenador Martín Montalbetti 388-5817137, o Marcelo Wowk 388-5180115.

Como sucedió hasta el momento, se espera contar con la presencia de tenistas de diferentes clubes de la provincia como así también de la vecina ciudad de Salta que siempre dicen presente.

Hasta el momento el certamen contó con una muy buena aceptación, el ranking de sub 10 es liderado en varones por Tadeo Lorenzo seguido por Gastón Puccioni, Beltrán, Víctor Ancasi. En damas manda García Escudero mientras que más atrás aparecen Arias, Martínez. En sub 12 varones el número uno es Justino Pfister seguido por Sergio Lamas, José Luccione, Sergio Quaglia. Entre las damas, lidera Julieta Martínez, Guadalupe Pérez marcha segunda y más atrás Arias, Mariana Terraza. En sub 14, el líder es Minetti, más atrás están Flores, Paniagua, Herrera, Morales. En damas Roncobi está en lo más alto de la tabla seguida por Perovic, Siles, Moisés.

En tercera varones el puntero es Alan Llewellyn seguido por Mujivil, Germán Perea, en segunda es líder José Arnau, Jaime Rengel está segundo, Jeremías Sánchez tercero y Sergio Gómez cuarto. En primera el puntero es Franco Pedicone seguido por Federico Sued, Roberto Vaca, Ian Reynoso.

En damas se juega primera y segunda en dobles.

El torneo está transitando prácticamente la mitad de la temporada, por lo tanto los jugadores necesitan seguir sumando puntos con el fin de meterse entre los ocho mejores y al finalizar el calendario jugar el Máster.

El circuito Jujuy Tenis Tour fue creado con el objetivo de darle actividad interna a todos los jugadores y clubes a modo de un Interclub, aunque es abierto y compiten tenistas de diferentes lugares dándole un buen nivel.