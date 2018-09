La venta de combustible con tarjetas es de un 40%

Empresarios estacioneros mostraron preocupación por la venta de combustible con tarjetas de crédito. La Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy presentó un pedido a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa para que se acorte el pago respecto a los 28 días actuales.

El precio del combustible está en dólares, y al subir es proporcional a las pérdidas que tienen los empresarios.

Además en la provincia la venta de combustible con tarjetas de crédito es de un 40 %, y los empresarios deben esperar 28 días para cobrar, lo que representa una pérdida ya que el combustible está a precio dólar.

En Salta se pudo saber que las estaciones de servicio ya no recibirán tarjetas de crédito y hay otras provincias donde los estacioneros reciben sólo débito automático. Son situaciones que reflejan la realidad de la crisis económica que se vive en el país.

Así también el aumento del combustible en constante alza pone en alerta a los empresarios estacioneros.

"Me parece que hoy sacar las tarjetas de crédito es difícil, porque hay mucha gente que la usa. No tenemos nada definido, estamos esperando la confirmación de la Confederación para ver qué medidas se adoptarán, ellos están en tratativas con las tarjetas", expresó Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles.

Lo que solicitan los empresarios es bajar las comisiones, aunque reciben de respuesta que los montos fijados son los más chicos. Así también piden que se acorten los plazos de pago, debido a que financieramente no se pueden sostener, ni mantener las empresas.

El Tribuno de Jujuy recorrió algunas de las estaciones de servicio y los playeros aseveraron que creció la venta con tarjetas de crédito.

"No son grandes las compras con tarjeta, pero constantemente se están realizando. No tenemos ninguna información de suspender, así que nosotros seguimos operando con tarjetas", comentó un playero.

En la provincia la venta con tarjetas de crédito es de un 40 % y fue notable el crecimiento cuando empezó a subir el combustible.

Negociación

"Se están haciendo tratativas desde Buenos Aires con la Confederación, manteniendo diálogo con el secretario de Comercio para que interceda la Nación con los bancos y los que manejan las tarjetas de crédito. Queremos ver si se puede modificar la situación, seguir recibiendo tarjetas, pero con otro porcentaje", sostuvo la empresaria.

Sin embargo se recalcó que la pérdida que tienen depende del aumento del combustible. Al respecto dijo que "son muchos factores, últimamente tenemos subas grandes y todos los meses".

Entre las estaciones recorridas, un encargado de una de ellas mostró preocupación por las pérdidas que tienen. "Hace ocho meses se realizó un pedido a la Cámara para que vea la situación de la venta con tarjetas. No depende de ellos, pero bueno se comprometieron a realizar gestiones. El porcentaje que nos cobran es mucho y 28 días demoran en pagarnos. Entonces sube el combustible, y no tiene el mismo valor un mes después. Seguimos recibiendo las tarjetas de crédito, son muchos los que tarjetean y más a fin de mes. No, nos queda otra, nos perjudicamos pero la gente también se vería perjudicada si no se reciben tarjetas porque no hay efectivo", expresó.

Los estacioneros esperan una respuesta de Nación, y sobre todo que se disminuyan los días de pago, para amortiguar parte de las pérdidas que tienen con la venta de combustible. No acuerdan eliminar las tarjetas pero sí un porcentaje menor.

Los playeros afirman que la venta con tarjeta ha crecido y más a fin de mes. En Jujuy se siguen recibiendo como forma de pago.