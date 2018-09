Fuerte acusación de Beccacece contra Scaloni por haberse quedado en la Selección

El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli cargó contra el DT interino de la "Albiceleste".

"A Scaloni lo lleva Sampaoli a Argentina y cada uno actúa como lo siente. Estuve 14 años con Sampaoli y en los clubes que estuve con él me propusieron continuar. Considero que cuando uno llega de la mano de alguien es importante poner punto final".

Así de contundente fue la frase de Sebastián Beccacece a la hora de referirse al presente de Lionel Scaloni en la selección argentina. El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli y actual entrenador de Defensa y Justicia cargó fuerte contra el DT interino de la "Albiceleste".

"Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad", agregó en diálogo con Jogo Bonito. Al margen de su acusación, Beccacece reconoció que aunque el amistoso ante Guatemala no lo vio, "con Colombia sí vi el primer tiempo y noté un equipo organizado".

Otras frases de Sebastián Beccacece:

"Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar la selección argentina y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de la Alcudia".

"Tuve diálogo por WhatsApp con algunos de los jugadores de la selección argentina y hablé acerca de algunos traspasos. Me sentí bien con ellos y tenía relación".

"En lugares como Argentina uno se va haciendo a medida que está ahí. Nunca se sabe si uno está preparado o no para llegar a la Selección. Cuando las cosas no salen, es inevitable no sufrir, pero eso también es parte del aprendizaje".

"Todos los lugares enriquecen. A la selección argentina hay que saber disfrutarla y vivirla. Hay que estar muy preparado para transitar ese lugar".

"Por más que Messi sea el mejor jugador del mundo, siempre pienso el fútbol desde lo colectivo. El Barcelona es un equipo organizado, con mucho conocimiento, y eso permite que Messi desarrolle todo su potencial y se luzca".

"Generalmente salgo a las 7 para el club, vuelvo alrededor de las 16 y apenas llego a mi casa sigo con la cabeza puesta en lo que se viene. En ver el futuro, los partidos, mis jugadores y demás. Vivo pendiente de cada detalle".

"Jugué al fútbol de chiquito en Rosario. Evidentemente muy bueno no era, porque si no, seguiría jugando, je. Ahora encontré esta profesión y la vivo con mucha pasión. Quizá en algún momento debería organizarme y tener más tiempo libre".

"Soy hincha de Newell's y estoy vinculado al club desde que nací. En Rosario se vive de una manera muy particular y con enfermedad. A medida que se crece en la profesión hay que dejar de lado el fanatismo. Tengo mucho respeto hacia Central y Zof".