"Todos por Josefina" para poder recaudar fondos

La terapia tan efectiva en muchos niños que poseen enfermedades neurológicas tiene su costo. Cada sesión sale 3.000 dólares, es decir aproximadamente 119.000 pesos.

Desde que se enteraron de la posibilidad de viajar a Ecuador iniciaron una gran movida solidaria.

Hicieron rifas donde la gente ayudó mucho, sortearon electrodomésticos que fueron donados por amigos y parientes que se sumaron a la causa. Todo Libertador se movilizó.

Hubo una gran respuesta de los medios de comunicación de ese departamento y por las redes sociales. Llegaron donaciones de otras provincias y mucha gente se solidarizó. Eso hizo que la familia se sienta contenida y apoyada para no bajar los brazos.

"Es mucha la gente que colaboró, llegaron donaciones desde el anonimato. Queremos agradecerles a todos los que nos colaboraron, todavía necesitamos recaudar más porque este tratamiento sigue. Invitamos a la sociedad que se siga sumando, todo aporte vale, por más mínimo que sea suma", mencionó Paola. "No me alcanzan las palabras para agradecer todo el cariño de quienes nos ayudaron, como vecinos, instituciones, profesionales, docentes, autoridades, voluntarios, payasos, etc., se pusieron la camiseta de ‘Todos por Josefina’".

Para ayudarla se encuentra disponible el número de cuenta: 353497/7. CBU: 0720534788000035349772. A nombre de Paola Ivana Alarcón. Banco Santander Río. Y un número de contacto es el 388-6444363.